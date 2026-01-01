Каррик ушел с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"

"После разочаровывающего старта сезона клуб пришел к неимоверно сложному решению, что перемены необходимы ради достижения наших целей", – подчеркивают в МЮ.

Нового главного тренера хотят назначить "возможно быстрее".

В "Юнайтед" напоминают, что Майкл вновь присоединился к клубу в январе и вывел его по итогам предыдущего сезона АПЛ на третью строчку турнирной таблицы – были выиграны 12 из 17 игр. В этот период манкунианцы набрали больше очков, чем любой другой клуб лиги.

В заявлении подчеркнуто, что Каррик остается и всегда будет легендой "Манчестер Юнайтед". В роли как игрока, так и тренера он отдавался своему делу с преданностью и профессионализмом, которые соответствовали самым высоким стандартам. Его вклад в успех прошлого сезона всегда будут тепло вспоминать.

После 10 туров в АПЛ "Юнайтед" находится на 18 месте, набрав лишь восемь очков. Столько же – у "Сандерленда". Меньше – лишь у "Кристал Пэлас", семь. Последний матч в АПЛ МЮ свел вничью, сыграв 4:4 с "Астон Виллой".

22 ноября клуб ждет непростой выезд на "Энфилд", к "Ливерпулю".

По информации инсайдеров, есть принципиальная договоренность о назначении новым главным тренером Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет сборную США.