Маурисио Почеттино возвращается в АПЛ и возглавит "Манчестер Юнайтед"

По данным издания, 54-летний аргентинец подпишет контракт на два с половиной года, до лета 2029-го.

Чтобы освободить специалиста от контракта со сборной США, клуб выплатит Федерации футбола США компенсацию в размере $10 млн, уточняет The Athletic.

"По словам источников, знакомых с ходом переговоров и говоривших на условиях анонимности для сохранения конфиденциальности, сделка еще не завершена, но если все пойдет по плану, 54-летний специалист подпишет контракт с «Олд Траффорд» до 2029 года", – говорится в материале.

Ожидается, что об уходе Почеттино с должности тренера американской команды объявят в пятницу. При этом он, вероятно, успеет провести ноябрьские матчи США против Гаити в Лиге наций КОНКАКАФ.

Накануне МЮ отправил в отставку Майкла Кэррика после провального старта: за 10 туров АПЛ команда набрала восемь очков и впервые за 40 лет оказалась в зоне вылета. Первый матч под руководством Почеттино "Юнайтед" должен провести 22 ноября против "Ливерпуля" на "Энфилде".

По информации инсайдеров, "Манчестер Юнайтед" придется потратить еще около $2 млн на приглашение тренерского штаба Почеттино, включая его многолетнего ассистента Хесуса Переса. Клуб вел переговоры с аргентинцем еще в 2024 году, но тогда сделал выбор в пользу Рубена Аморима. В итоге при совладельце Джиме Рэтклиффе манкунианцы меняют главного тренера по ходу сезона уже третий год подряд.

Маурисио Почеттино возглавлял национальную команду США с сентября 2024 года и стал первым южноамериканским специалистом в истории этой сборной. На домашнем чемпионате мира 2026 года американцы под его руководством выиграли свою группу и впервые с 2002 года одержали победу в матче плей-офф, обыграв Боснию и Герцеговину (2:0), но затем вылетели в 1/8 финала от Бельгии.

В августе 2026 года федерация продлила с ним соглашение до 2030 года, а всего за 35 матчей во главе сборной он одержал 21 победу при двух ничьих и 12 поражениях.

Для 54-летнего тренера работа в Манчестере станет четвертой в английской Премьер-лиге. Ранее он тренировал "Саутгемптон" (2013–2014), "Тоттенхэм" (2014–2019), который впервые в истории клуба вывел в финал Лиги чемпионов, а также лондонский "Челси" в сезоне 2023/24. Несмотря на успешную работу в Лондоне и завоеванные трофеи во Франции с "Пари Сен-Жермен", Почеттино до сих пор не выиграл ни одного крупного турнира в Англии.