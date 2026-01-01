Спрос россиян на зимовку за границей вырос на 10% за год

Азия удерживает около двух третей зарубежных бронирований продолжительностью от трех недель, их число за год увеличилось на 7%. В топе направлений – Таиланд (Паттайя, Пхукет, Бангкок), Вьетнам (Фукуок, Нячанг, Хошимин) и Индонезия (Бали, включая Куту и Убуд).

Средняя стоимость ночи в отелях по этим направлениям составляет: Таиланд – 9000 руб., Вьетнам – 9300 руб., Индонезия – 9500 руб.

При длительном отдыхе от трех недель в азиатских странах россияне чаще всего останавливаются в отелях категории "три звезды" – на них приходится 39% всех бронирований. Гостиницы "четыре звезды" выбирают 28% туристов, бюджетные отели с одной-двумя звездами – 14%, а пятизвездочные объекты – 10%. На апартаменты, виллы и бунгало приходится 7% заказов.

В РСТ напоминают, что длительные поездки стоит планировать с учетом визовых правил: россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней, а в Таиланде с 15 сентября 2026 года безвизовый срок сокращен до 30 дней. Для более длительного пребывания потребуется заранее оформить визу.

Эксперты напоминают, что при выборе страны для зимовки важно учитывать местную сезонность, которая отличается даже внутри одного государства. Например, в Таиланде и на юге Вьетнама (включая остров Фукуок) с ноября по март устанавливается сухая погода, тогда как на севере Вьетнама в это время прохладно, а на индонезийском острове Бали продолжается сезон дождей.