Власти Германии отказались блокировать визы российским хоккеистам на ЧМ-2027

"Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счете отказ в выдаче виз не решает проблему федерации хоккея и не способствует успешному проведению чемпионата мира. Нужно помочь IIHF найти решение, которое, естественно, сводится к недопуску России к чемпионату мира", – сказал Рауэ.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам сезона 2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира, который должен пройти в Германии.

После решения CAS премьер Канады Марк Карни заявил, что Оттава не выдаст визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд национальных федераций сообщили о планах бойкотировать матчи.

Чемпионат мира по хоккею запланирован на 14–30 мая 2027 года в Германии. Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии (DEB) Франк Лутц сообщил, что семь федераций отказались подписывать обновленное расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России, и допустил аналогичные шаги перед взрослым турниром.