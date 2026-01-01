Он добавил, что движение транспорта по Крымскому мосту ограничено. Ориентировочно, ограничение будет действовать до середины дня, указал Аксёнов в своем канале в мессенджере "Макс".

Глава Крыма отметил, что держит ситуацию на личном контроле и попросил жителей региона доверять "исключительно официальным источникам информации".

"Сведения о паромном сообщении между Крымом и портом «Кавказ» можно узнать, позвонив по номеру министерства транспорта Республики Крым: +7-979-020-35-62", – добавил Аксёнов.

Около 2:20 мск в канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в "Максе" появилась информация, что движение автомобилей по нему временно прекращено. "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорилось в сообщении.

Утром в понедельник оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" сообщил о задержке четырех поездов "Таврия" в сообщении с полуостровом из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Задерживаются поезда №007/008 Санкт-Петербург – Керчь (на 4,5 ч.), №092/091 Москва – Керчь (на 3,5 ч.), №27/28 Москва – Керчь (на 2 ч.) и №315/316 Адлер – Керчь (на 4,5 ч.).

В компании уточнили, что время задержки в пути может измениться. "Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", – указали в "Гранд сервис экспрессе".

Как сообщили в Минтрансе РФ, в результате атаки украинских беспилотников на инфраструктуру Крымского моста временно приостановлено движение по его автомобильной части. "Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме", – указали в ведомстве.

В министерстве транспорта отметили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки на Крымский мост нет.

Утром 16 ноября в Минобороны РФ доложили, что за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами, в том числе Крымом и Краснодарским краем, а также Чёрным и Азовским морями, 1336 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Обновлено в 10:55.