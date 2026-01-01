"В ходе нее они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания глобального мира и укрепления стратегической стабильности в отношениях между великими державами", – указала дипломат.

Мао Нин подчеркнула, что это первая в истории личная встреча глав Китая, России и США, что "имеет новаторское значение", передает ТАСС.

Дипломат добавила: "В нынешних условиях на плечи этих трех стран ложится важная ответственность за совместное противодействие глобальным вызовам и содействие миру и стабильности".

Официальный представитель МИД КНР указала, что укрепление взаимодействия, урегулирование разногласий и стабилизация отношений Китая, России и США отвечают интересам всех трех государств, "соответствуют ожиданиям международного сообщества и способствуют стабилизации мировой обстановки, а также развитию диалога и сотрудничества". О подготовке трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США говорили с сентября. В начале сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что возможность такого формата обсуждалась. 3 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что работа по организации встречи ведется, а участники обмениваются предложениями по повестке.

14 ноября Песков сообщил, что достигнута договоренность о трехсторонней встрече лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС. Она состоится 19 ноября, указал представитель Кремля. 16 ноября ее проведение также подтвердил пресс-пул Белого дома, информация была опубликована в соцсети X.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября. В нем примут участие главы 21 экономики региона, в том числе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, премьер-министр Канады Марк Карни, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и другие. Путин подтвердил свое участие в саммите во время официального визита в Пекин в мае 2026 года.