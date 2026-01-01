Путин, Трамп и Си Цзиньпин проведут первую трехстороннюю встречу 19 ноября в Китае

"Достигнута договоренность о проведении 19 ноября трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС", – сказал Песков корреспондентам ТАСС.

О подготовке трехсторонней встречи говорили с сентября. В начале сентября помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что возможность такого формата обсуждалась. 3 ноября Песков сообщил, что работа по организации встречи уже ведется, а участники обмениваются предложениями по повестке.

13 ноября китайский МИД подтвердил, что саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября. Си Цзиньпин будет председательствовать на встрече лидеров и выступит с речью. Китайский руководитель также проведет двусторонние переговоры с зарубежными участниками форума.

Белый дом подтвердил планы провести трехсторонние переговоры, сообщило Associated Press. Агентство назвало предстоящую встречу беспрецедентной для лидеров России, США и Китая.

Возможная повестка переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина

По данным газеты The South China Morning Post от 11 ноября, Москва, Вашингтон и Пекин несколько недель согласовывали повестку и протокол переговоров. Одной из основных тем может стать применение искусственного интеллекта в системах управления ядерными силами. Источники издания сообщили, что обсуждение украинского конфликта и денуклеаризации Корейского полуострова практически исключили из возможной повестки.

При этом окончательная повестка и формат переговоров по состоянию на 14 ноября еще не были согласованы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых с подготовкой встречи. По информации агентства, американская сторона также не рассчитывает на достижение соглашения по ядерным вооружениям в ходе первых трехсторонних переговоров.

Reuters также сообщил, что Вашингтон не считает трехсторонний формат подходящей площадкой для обсуждения украинского конфликта. Китай, по данным источников агентства, тоже не заинтересован во включении этого вопроса в повестку.