Петицию за возвращение Хуанга в Nvidia подписали Илон Маск и представители крупных IT-компаний США

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Петицию уже подписали более 63 тыс. человек, среди которых 34,8 тыс. акционеров.

Кто поддержал петицию за возвращение Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia

Петицию, как пишет The Washington Post, подписали гендиректор стартапа Replit Амджад Масад, управляющий партнер инвесткомпании Atreides Management Гэвин Бейкер, глава разработчика видеоигр Epic Games Тим Суини и президент венчурного фонда Y Combinator Гарри Тан. Кампанию также поддержали действующие сотрудники Nvidia.

Авторы петиции заявляют, что обеспокоены отстранением Хуанга без надлежащей процедуры.

"Мы – действующие и бывшие сотрудники, партнеры, акционеры и сторонники Nvidia. Мы пишем с благодарностью к Дженсену Хуангу и с четким требованием к совету директоров: верните Дженсена, пока независимое расследование устанавливает факты, если только вы не сможете предоставить убедительные доказательства того, что его смещение отвечает интересам Nvidia", – говорится на сайте петиции.

Nvidia была основана в 1993 году. Компания разрабатывает графические процессоры и технологии для искусственного интеллекта. Ее штаб-квартира расположена в Санта-Кларе, штат Калифорния.

Как началась кампания за возвращение Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia

Ранее о начале кампании сообщил старший ведущий инженер Tesla Юнь-Та Цай. Он призвал сотрудников Nvidia поддержать возвращение Хуанга, в том числе уволившись из компании и взяв паузу.

"Если сотрудники Nvidia хотят вернуть Дженсена, им стоит начать с принципа «Nvidia – ничто без своих людей» – уволиться и взять паузу. Хороших инженеров по разработке графических процессоров (GPU) очень трудно найти, а заменить их еще труднее, чем инженеров по машинному обучению", – написал Цай.

Он добавил, что именно сотрудники, а не совет директоров определяют будущее компании. Маск в соцсети X ответил на публикацию Цая: "Запущен сбор подписей за возвращение Дженсена – я тоже подписываюсь".

На фоне чего возник скандал вокруг Дженсена Хуанга

Конфликт вокруг Дженсена Хуанга разгорелся в начале ноября на фоне сообщений о его личных отношениях и возможных связях с китайской предпринимательницей Элис Хуанг – однофамилицей бизнесмена и основательницей сингапурской компании Megaspeed, покупающей чипы Nvidia.

По данным The New York Times, американские спецслужбы подозревают ее в сотрудничестве с китайской разведкой. Пекин эти обвинения отвергает.

На фоне публикаций Хуанг признал супружескую измену и извинился перед женой и детьми, не назвав имя женщины. Спустя несколько дней NYT со ссылкой на пять бывших и действующих сотрудников Nvidia сообщила, что у него также были отношения с вице-президентом компании по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл, которая непосредственно ему подчиняется. При этом и Элис Хуанг, и Кимберли Пауэлл состоят в браке с другими людьми.

После этого инвесторы, по данным Reuters, подали коллективный иск против Nvidia и Хуанга, обвинив их в сокрытии его связей с руководителем Megaspeed и введении акционеров в заблуждение. На фоне скандала акции компании упали на 10%.

Два дня спустя, 12 ноября, Nvidia объявила, что совет директоров принял решение об уходе Хуанга с должностей президента, генерального директора и члена правления. Временным руководителем назначили финансового директора Колетт Кресс, которая работает в Nvidia с 2013 года.

Reuters сообщило, что Хуанг состоял в романтических отношениях с еще одной женщиной, однако других деталей, включая имя предполагаемой любовницы, агентство не раскрыло.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) с иронией поддержал увольнение Дженсена Хуанга из Nvidia. По его словам, совет директоров Nvidia должен был насторожиться еще тогда, когда Хуанг женился и тем самым "подписал эксклюзивный контракт со штрафом в 50% за расторжение и без гарантий бесперебойной работы".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Хуанг тяжело переживает происходящее. В интервью телеведущему и политическому комментатору Стивену Эй Смиту американский лидер рассказал, что разговаривал с предпринимателем.

К штаб-квартире американской технологической компании Nvidia в Санта-Кларе начали приносить цветы и зажигать свечи после сообщений об отставке ее основателя Дженсена Хуанга.