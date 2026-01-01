Белый дом анонсировал возможную встречу лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭС

В Белом доме уточнили, что Трамп намерен поднять на встрече тему сокращения ядерных арсеналов. При этом Вашингтон не ожидает, что по итогам переговоров будет выработано какое-либо соглашение, отметил чиновник.

В четверг, 12 ноября 2026 года, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о подготовке на саммите АТЭС отдельной встречи Путина и Трампа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков при этом заявлял, что трехсторонний формат с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина прорабатывается.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре обсудили идею трехсторонней встречи лидеров с участием России. Собеседники сочли важными содержательные переговоры на высшем уровне, которые могли бы продвинуть цели мира и ядерного разоружения, в том числе через такую встречу.

Идея трехстороннего саммита с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина перешла из разряда гипотетических обсуждений в фазу активной дипломатической подготовки. Встречу планируют провести 18–19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне "на полях" саммита АТЭС.

Вместе с тем у трех сторон сохраняются противоречивые представления о возможном формате встречи и ее повестке. Поэтому проведение саммита в полноценном виде все еще остается под вопросом и может быть заменено на протокольную встречу лидеров или на двусторонние встречи.