Дипведомства США и КНР поддержали идею трехстороннего саммита с РФ

Телефонный разговор прошел по инициативе китайской стороны. Помимо перспектив диалога с Москвой, Рубио и Ван И обсудили предстоящую поездку президента США Дональда Трампа на саммит АТЭС в Китай и визит председателя КНР Си Цзиньпина во Флориду для участия в саммите G20, говорится в официальном сообщении на сайте Госдепартамента США.

В Вашингтоне также подчеркнули приверженность США и Китая к выстраиванию конструктивных отношений на принципах уважения, справедливости и взаимности.

Идея трехстороннего саммита с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина перешла из разряда гипотетических обсуждений в фазу активной дипломатической подготовки. Встречу планируют провести 18–19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне "на полях" саммита АТЭС.

Вместе с тем у трех сторон сохраняются противоречивые представления о возможном формате встречи и ее повестке. Поэтому проведение саммита в полноценном виде все еще остается под вопросом и может быть заменено на протокольную встречу лидеров или на двусторонние встречи.