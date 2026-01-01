"У нас готовится большой обмен, что анонсировалось", – рассказала Лантратова журналистам. Она отметила, что "это очень тонкие вопросы, за которыми стоят судьбы людей", – передает ТАСС. Подробности омбудсмен приводить не стала.

Трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной состоялись в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. По итогам встречи Мединский сообщил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.

11 ноября первый замначальника управления информации Генерального штаба Вооружённых сил РФ Александр Зорин допустил, что Россия и Украина могут провести новый обмен военнопленными в течение ближайших двух-трех недель. Он отметил, что предстоящий обмен может стать одним из самых масштабных и напомнил, что в 2025 году крупнейший обмен включал тысячу человек.

12 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что параметры обмена согласовываются. "Надеемся, что украинская сторона серьезно подойдет к выполнению в принципе достигнутой в Абу-Даби новой договоренности", – добавил Ушаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 12 ноября указал, что о деталях обмена пленными между Россией и Украиной будет сообщать Минобороны. "Их (детали. – «Профиль») же надо проработать еще", – отметил он.

С 2025 года состоялось 35 обменов пленными между Россией и Украиной. Как указывал Ушаков, это порядка 5000 человек с каждой стороны. Последний раз стороны обменялись военнопленными по формуле "270 на 270" 23 октября.