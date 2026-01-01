Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером, гуммиссия в Константиновке, обмен пленными с Украиной, европейская безопасность: заявления Ушакова

Содержание:

Ушаков – о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером

Разговор президента России Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером был содержательным, конструктивным, откровенным и полезным, сказал Юрий Ушаков. По его словам, Путин на встрече отметил деструктивную позицию европейцев по теме украинского конфликта.

"С нашей стороны исчерпывающе охарактеризована позиция европейцев. Они всячески стремятся подключиться к переговорам, но, как сказал наш президент, должны определиться, хотят ли они мира либо продолжения войны. Пока все их практические действия свидетельствуют именно о последнем", – цитирует Ушакова ТАСС.

Уиткофф и Кушнер, в свою очередь, подробно изложили свою оценку состоявшихся в Абу-Даби трехсторонних переговоров по Украине.

Ушаков – о гуманитарной миссии в Константиновке

Россия готова немедленно приступить к разминированию для проведения гуманитарной миссии в Константиновке, заявил Юрий Ушаков.

"Условлено начать конкретные контакты с американскими представителями по поводу этой новой гуманитарной акции. Готовы немедленно приступить к разминированию", – сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, предложенная Владимиром Путиным гуманитарная акция в Константиновке позволит всем убедиться, под чьим контролем реально находится город. Помощник президента также отметил, что Уиткофф и Кушнер активно поддержали идею распространить практику гуманитарной миссии в Алёшках на Константиновку.

Ушаков – о согласовании самого масштабного обмена пленными между Россией и Украиной

Параметры самого масштабного обмена пленными в настоящее время согласовываются, сказал Юрий Ушаков. Он напомнил, что с 2025 года проведено 35 обменов пленными. Это порядка 5 тыс. человек с каждой стороны.

"Надеемся, что украинская сторона серьезно подойдет к выполнению в принципе достигнутой в Абу-Даби новой договоренности", – заявил Ушаков.

Ушаков – о готовности России приступить к обсуждению европейской безопасности

Москва готова немедленно приступить в тандеме с США к обсуждению предложений по новой архитектуре европейской безопасности, сообщил Юрий Ушаков.

"Президент России вновь поддержал идею американской стороны о том, чтобы выходить на решение вопросов безопасности для России и Украины с целью формирования будущей постконфликтной системы европейской безопасности", – отметил Ушаков.

"Ясно, что нынешняя система не работает, это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности и мира, к которой мы немедленно готовы приступить в тандеме с американскими представителями", – добавил представитель Кремля.

Владимир Путин, по словам Ушакова, напомнил о российском видении опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые были представлены еще в 2021 году, в виде проектов соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности.

"Ключевые положения: нерасширение блока НАТО, неразмещение у российских границ угрожающих нам систем вооружений, возврат к конфигурации сил Альянса по состоянию на момент подписания основополагающего акта Россия – НАТО", – пояснил помощник главы государства.

"Конечно, к этому перечню, который не ограничивается теми моментами, которые я обозначил, мы хотим приплюсовать и некоторые свои свежие соображения, отталкивающиеся от уроков, которые мы не можем, просто не можем не извлечь из нынешней ситуации, когда против нас ополчился коллективный Запад", – сказал Ушаков.

Ушаков – о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Стороны сейчас работают над содержательным наполнением встречи лидеров РФ, США и КНР – Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, – которая может состояться на полях саммита АТЭС в Китае, заявил Юрий Ушаков. По его словам, Кремль надеется, что эти переговоры окажут оздоравливающее воздействие на всю международную обстановку.

Ушаков также отметил, что Путин и Трамп продолжат обсуждение украинского урегулирования на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.