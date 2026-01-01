Расширение НАТО, участие Европы в переговорах по Украине, обмен пленными: о чем говорил Песков

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Расширение НАТО на восток

России недостаточно устных заверений о нерасширении Североатлантического альянса на восток, отметил Песков.

"Это было во времена еще Горбачева, Ельцина. После этого НАТО пять раз или шесть раз расширялась на восток. Поэтому, конечно, за такими важными для нас словами должны стоять действия по, собственно, наверное, документальному оформлению нерасширения НАТО", – пояснил он.

Участие представителей Европы в переговорах по Украине

Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний момент непонятен формат и содержание такого участия. "Мы не слышим никаких фамилий (представителей ЕС на переговорах. – «Профиль») от самих европейцев – это первое", – обратил внимание Песков.

"Во-вторых, их действия и заявления весьма противоречивы. Они, с одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби они делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине, что будет означать дальнейшее продолжение войны, причем в более широких масштабах", – подчеркнул представитель Кремля.

Обмен пленными с Украиной

Минобороны РФ будет сообщать о деталях обмена пленными между Россией и Украиной, пообещал Песков. "Их (детали. – «Профиль») же надо проработать еще", – отметил он.