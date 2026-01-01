13 ноября 2026
USD 82.66 +0.11 EUR 92.7 +0.3
Новости Политика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Расширение НАТО, участие Европы в переговорах по Украине, обмен пленными: о чем говорил Песков

Расширение НАТО, участие Европы в переговорах по Украине, обмен пленными: о чем говорил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в четверг, 12 ноября 2026 года, дал комментарий Первому каналу по актуальным вопросам политической повестки. Наиболее важные заявления представителя Кремля содрал "Профиль".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

©Ramil Sitdikov / POOL / AFP / EastNews
Содержание:

Расширение НАТО на восток

России недостаточно устных заверений о нерасширении Североатлантического альянса на восток, отметил Песков.

"Это было во времена еще Горбачева, Ельцина. После этого НАТО пять раз или шесть раз расширялась на восток. Поэтому, конечно, за такими важными для нас словами должны стоять действия по, собственно, наверное, документальному оформлению нерасширения НАТО", – пояснил он.

Участие представителей Европы в переговорах по Украине

Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний момент непонятен формат и содержание такого участия. "Мы не слышим никаких фамилий (представителей ЕС на переговорах. – «Профиль») от самих европейцев – это первое", – обратил внимание Песков.

"Во-вторых, их действия и заявления весьма противоречивы. Они, с одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби они делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине, что будет означать дальнейшее продолжение войны, причем в более широких масштабах", – подчеркнул представитель Кремля.

Обмен пленными с Украиной

Минобороны РФ будет сообщать о деталях обмена пленными между Россией и Украиной, пообещал Песков. "Их (детали. – «Профиль») же надо проработать еще", – отметил он.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Дмитрий Песков
Рекомендательный сервис