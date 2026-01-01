"Сегодня вечером мы с Александром Стуббом (президентом Финляндии. – «Профиль») обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в формате «E5 + ЕС»", – написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

Она добавила, что европейские страны намерены продолжать оказывать Украине максимальную поддержку и усиливать давление на Россию. Она поблагодарила Финляндию за усилия по прекращению конфликта.

"Мы также обсудили расширение ЕС <...>. Мы пришли к соглашению, что более крупный и сильный союз создаст более процветающую и независимую Европу", – добавила она.

Евросоюз рассматривает участие в украинском урегулировании как командную работу и не планирует выделять единственного переговорщика, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Дублине 13 ноября. По его словам, в процессе могут обсуждаться разные направления, и "по каждой теме у нас есть «правильный» человек, с которым можно вести контакты".

О возможности участия представителей ЕС в следующей серии многосторонних консультаций по урегулированию на Украине ранее заявляли Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не против подключения европейцев, но решение в расширенном формате возможно только тогда, когда в Кремле поймут их "реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу".