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ЕС отказался от единого переговорщика в украинском урегулировании

Евросоюз рассматривает участие в украинском урегулировании как командную работу и не планирует выделять единственного переговорщика, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Дублине.

"Мы работаем как одна команда", – сказал Кошта. По его словам, в процессе могут обсуждаться разные направления, и "по каждой теме у нас есть "правильный" человек, с которым можно вести контакты".

В последние месяцы в ЕС обсуждали идею назначения одного представителя, который говорил бы от имени всех стран объединения. До сих пор эти инициативы результатов не принесли.

В Евросоюзе при этом возникли разногласия вокруг того, кто именно должен представлять блок за столом переговоров. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 12 ноября на саммите Европейского политического сообщества в Дублине заявила, что ведущими переговорщиками от Европы должны стать она и председатель Евросовета Антониу Кошта. Она также подчеркнула, что США не могут представлять союз вместо Брюсселя, поскольку "США представляют свои интересы, а ЕС – свои".

В Кремле, в свою очередь, указывали на отсутствие единой позиции у европейских столиц. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в ЕС до сих пор не могут даже определиться с кандидатурой своего спецпредставителя, и констатировал, что Москва пока не видит перспектив для прямых переговоров с европейцами.

Вместе с тем, специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф по итогам встречи с главой России Владимиром Путиным в Кремле сообщил, что был согласован новый раунд переговоров по Украине и к нему присоединятся представители Европы.

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Метки: Евросоюз переговоры Украина
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