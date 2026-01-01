Европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине – Уиткофф

Содержание:

"Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием", – сказал Уиткофф "Вестям".

Кроме того, спецпосланник анонсировал, что крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной состоится в ближайшее время.

"Русские сейчас согласились на крупнейший в истории обмен пленными. Это будет совершено в ближайшее время", – отметил Уиткофф.

"И некоторые другие гуманитарные вопросы, которые мы обсуждали и о которых, вероятно, скоро объявим", – добавил он.

Переговоры в Кремле: участники и повестка

Встреча Владимира Путина с американской делегацией продлилась около двух с половиной часов. Вместе со Стивеном Уиткоффом в Москву прилетел зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. С российской стороны в переговорах приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков, а также спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Визит представителей Вашингтона прошел сразу после двухдневного раунда трехсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. В Кремле стороны детально обсудили параметры урегулирования конфликта, уделив особое внимание территориальному вопросу, который Кушнер ранее назвал "самым тяжелым". Российский президент, в свою очередь, подчеркнул, что вопросы территорий поднимаются с разных сторон, но для Москвы "важнее люди".

Кроме того, Владимир Путин предложил США поработать с европейскими странами, чтобы те определились, чего хотят – "мира или войны". Сразу после завершения беседы в Кремле Уиткофф и Кушнер вылетели из Москвы в Дублин для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним идеи, затронутые на переговорах с Путиным.

Трехсторонний раунд в Абу-Даби: сверка позиций и обмен пленными

Двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины прошли в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10-11 ноября. Российскую переговорную группу на этих консультациях возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По итогам встречи он сообщил, что стороны провели сверку позиций, по ряду пунктов нашли взаимопонимание и сформировали основу для продолжения диалога, отметив при этом, что Москва и Киев приблизились к миру.

Одним из главных практических результатов раунда в Абу-Даби стала принципиальная договоренность о проведении нового масштабного обмена военнопленными. Как уточнил первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, речь идет о возвращении более тысячи человек с каждой стороны, а сама процедура может состояться в ближайшие две-три недели.

Представители европейских стран также находились в ОАЭ во время работы делегаций, однако в официальных консультациях они не участвовали. Мединский пояснил, что переговоры носят строго трехсторонний характер, а от Евросоюза не поступало никаких мирных инициатив. При этом глава российской делегации подчеркнул необходимость формирования новой справедливой архитектуры безопасности в Европе после завершения конфликта.

Европа в переговорном процессе: спор о представителях и позиция Москвы

Вопрос подключения европейских стран к диалогу по Украине активно обсуждался накануне визита американской делегации в Москву. Как сообщало издание Axios, Вашингтон добивался согласия России на участие представителей Европы в следующих раундах переговоров и предложил Кремлю подготовить идеи по будущему соглашению о европейской безопасности.

В самом Евросоюзе при этом возникли разногласия вокруг того, кто именно должен представлять блок за столом переговоров. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 12 ноября на саммите Европейского политического сообщества в Дублине заявила, что ведущими переговорщиками от Европы должны стать она и председатель Евросовета Антониу Кошта. Она также подчеркнула, что США не могут представлять союз вместо Брюсселя, поскольку "США представляют свои интересы, а ЕС – свои".

В Кремле, в свою очередь, указывали на отсутствие единой позиции у европейских столиц. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в ЕС до сих пор не могут даже определиться с кандидатурой своего спецпредставителя, и констатировал, что Москва пока не видит перспектив для прямых переговоров с европейцами. В то же время он допустил, что на определенном этапе такой диалог может оказаться востребованным.