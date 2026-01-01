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Об атаке ВСУ на Крымский мост

Движение по Крымскому мосту, который подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), продолжается, сообщил Дмитрий Песков.

"Сообщение по мосту продолжается, поэтому информация от Минтранса последует", – сказал представитель Кремля.

О работе российских сил ПВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) работают весьма эффективно. Однако ни одна система ПВО не может застраховать на 100%, указал пресс-секретарь президента РФ, комментируя последнюю атаку украинских дронов.

"Система работает. Но конечно, к сожалению, ни одна система в мире не может на 100% застраховать на фоне таких массированных ударов различные объекты", – указал Песков. Он отметил, что эффективность защиты очень высокая, а подразделения ПВО работают героически, передает ТАСС.

О переговорах по урегулированию на Украине

Россия не позволит путем временного перемирия "подзалечить раны" киевскому режиму, указал Песков.

"Что касается мирного процесса, мы неоднократно также говорили, что это процесс растянутый по времени, он сложный, он состоит из огромного количества деталей, значение каждой из которых очень трудно переоценить", – добавил он, отметив, что работа продолжается.

Песков подчеркнул: Россия не хочет временного перемирия, а желает мира на годы и столетия. "Поэтому специальная военная операция продолжается, а переговорный трек – это то, что должно к этому миру нас и привести", – указал официальный представитель Кремля.

О решении Эстонии закрыть границу с Россией

Таллин, закрывая границу, строит стену. "Многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего авторам этих стен не приносили", – указал Песков. Таким образом он прокомментировал прозвучавшее накануне заявление главы МВД Эстонии, что решение о временном или постоянном закрытии границы с РФ будет принято на заседании кабмина.

Пресс-секретарь российского лидера отметил: обвинения Эстонии и других европейских стран в адрес России в диверсионной деятельности абсолютно голословны, не имеют основы и аргументации.

"Поэтому мы не можем подобные обвинения воспринимать, мы их не воспринимаем, не приемлем, мы с ними не согласны, мы полностью отрицаем эти обвинения", – подчеркнул Песков.

О возможности подключения стран Европы к переговорам по Украине

Необходимо понять, насколько позиция Европы способна помочь урегулированию ситуации вокруг Украины. Москва неоднократно говорила про это, заявил журналистам Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к подключению стран Европы и институтов Евросоюза к украинскому урегулированию.

Представитель Кремля отметил, что пока заявления из Европы – о сохранении безоговорочной поддержки Киева и усилении давления на Москву – свидетельствуют скорее о нежелании способствовать мирному процессу.

О контактах РФ и США по теме Украины

Кремль считает нецелесообразным раскрывать детали обсуждений с США по теме Украины, указал Песков. Он отметил, что это необходимо в интересах "мирного процесса как такового".