Как сообщает в понедельник, 16 ноября 2026 года, "Интерфакс", требования к банкам по установлению ИНН вступят в силу с 1 января 2027 года. Если клиент не предоставит свой идентификационный номер в течение полутора лет после этой даты, банк на шесть месяцев приостановит дистанционный доступ к счетам и ограничит снятие наличных по картам и другим электронным средствам платежа. Через два года после вступления норм в силу кредитная организация полностью прекратит дистанционный доступ и предоставление такому клиенту электронного средства платежа.

Поправки также вносятся в закон о противодействии отмыванию доходов. Идентификационный номер налогоплательщика станет обязательным при открытии счета или вклада и при выдаче персонифицированного электронного средства платежа. ИНН также потребуется для неперсонифицированного электронного кошелька с остатком до 100 тыс. руб. и оборотом до 200 тыс. руб. в месяц, выдающегося после упрощенной идентификации.

Для иностранцев и лиц без гражданства, не состоящих на учете в российских налоговых органах, требования об обязательном ИНН и возможные ограничения доступа к счетам начнут применяться с 1 сентября 2027 года.

Сейчас по общему правилу при полной идентификации банк фиксирует ИНН клиента только при его наличии. При упрощенной идентификации, например для переводов свыше 15 тыс. руб., ИНН можно заменить на СНИЛС или полис ОМС. С 2027 года предоставление ИНН будет обязательно для сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами.

Законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета (№619-9 ФЗ) правительство внесло в Госдуму 30 сентября, в первом чтении он был принят 29 октября. Поправки ко второму чтению подготовил думский комитет по бюджету.

В ноябре группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий банки ограничивать операции по счетам граждан при выявлении риска совершения подозрительных операций. Согласно предложенным поправкам, лимит на внесение наличных и зачисление переводов от других физлиц составит 30 тыс. руб. в месяц. Центробанк РФ по согласованию с Росфинмониторингом определит признаки подозрительных операций. Если такие операции выявлены, соответствующий банк должен будет в течение суток ввести ограничения сроком до года.