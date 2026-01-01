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Лимит 30 тыс. рублей в месяц на P2P-переводы для подозрительных клиентов предлагают установить в Думе

Банки предполагается обязать ограничивать заподозренным в сомнительных операциях физическим лицам внесение наличных и зачисление переводов от других граждан суммой 30.000 рублей в месяц. Законопроект зарегистрирован 11 ноября 2026 года, в среду. В числе его авторов – глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв.

Лимиты на операции подозрительных клиентов предлагают ввести в Думе

(Иллюстрация)

©KELENY/Shutterstock/Fotodom

"Сектор теневых финансовых услуг, обеспечивающий расчеты в целях незаконной продажи наркотических средств, расчеты в анонимных криптообменниках и запрещенных онлайн-казино, а также мошенников при краже денежных средств граждан существенно трансформировался и сместился в сторону Р2Р-переводов через счета физических лиц с использованием электронных средств платежа. Для обхода механизмов контроля кредитных организаций недобросовестные субъекты могут дробить операции одновременно в 30 кредитных организациях и переходить на обслуживание из одной кредитной организации в другую", – утверждается в пояснительной записке к законопроекту.

Как следует из законопроекта, ЦБ РФ по согласованию с Росфинмониторингом определит признаки подозрительных операций. Если такие операции выявлены, соответствующий банк должен будет в течение суток ввести ограничения сроком до года.

При повторном выявлении подозрительных операций в течение трех лет после снятия ограничений они вводятся повторно на два года.

Предлагаемый лимит – 30.000 рублей за календарный месяц на внесение наличных на свои счета и электронные кошельки, отдельно – 30.000 рублей в месяц на зачисления от других физлиц, причем предписывается использование системы быстрых платежей.

Клиенты вправе обжаловать это решение, их обращения будут рассматриваться в течение семи дней.

В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2028 года.

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Метки: законодательство законопроект мошенничество
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