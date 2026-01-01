В Териберке штормовая волна смыла туристов в море

Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах региона.

Инцидент произошел на пляже "Яйца Дракона". По данным агентства, пострадавшими оказались 37-летний мужчина из Москвы и 32-летняя девушка из Ростовской области. Они фотографировались у воды, когда на берег обрушилась большая волна.

Девушку следующей волной выбросило на берег. Она получила многочисленные повреждения, в том числе переломы, а также переохлаждение. Молодой человек пропал в море.

О происшествии сообщил Telegram-канал "Курорты Кольского края". По информации местного гида Дмитрия Бабенко, штормовая волна накрыла группу туристов, двоих из них смыло в море. Одного человека следующая волна вернула на берег, второго унесло. После случившегося на место направили службы для проведения поисковой операции.

Позднее СМИ писали, что одного из туристов удалось спасти, второго продолжают искать.

"Яйца Дракона" – одно из известных туристических мест Териберки. Берег здесь покрыт крупными округлыми камнями, которые приобрели необычную форму под воздействием моря. Туристы приезжают сюда ради пейзажей Баренцева моря и фотографий на фоне скалистого побережья.

Однако даже при внешне спокойной погоде у берега могут возникать внезапные мощные волны. Особенно опасно подходить близко к линии прибоя и становиться на мокрые камни: вода может сбить человека с ног и унести в море.

В день происшествия в акватории Баренцева моря прогнозировались усиление ветра и увеличение высоты волн.

Ранее в августе в Териберке уже произошел похожий случай: туриста, который фотографировался на скальном выступе у Батарейского водопада, накрыло большой волной. Мужчина удержался за камни и смог выбраться. Позже он рассказал журналистам, что недооценил силу моря, хотя несколько дней наблюдал за волнами.

Спасатели и местные гиды напоминают, что ради эффектных кадров нельзя приближаться к воде во время шторма. Даже короткий выход на камни у кромки моря может закончиться падением в холодную воду.