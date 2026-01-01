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Российский турист умер в Аланье после посещения хаммама

В турецкой Аланье 45-летний турист из России скончался после того, как почувствовал себя плохо в хаммаме при гостинице. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Скорая помощь

(Архивное фото)

©gd_project/Shutterstock/Fotodom

Об этом 6 ноября 2026 года сообщило агентство Anadolu.

Инцидент произошел в районе Авсаллар, где Олег Фидченко отдыхал вместе с семьей. Во время посещения гостиничного хаммама мужчина внезапно почувствовал недомогание. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь – на место прибыли бригады службы экстренной медицинской помощи 112.

Медики оказали туристу первую помощь и доставили его в больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер.

У погибшего остались жена и семилетняя дочь. По данным СМИ, мужчина потерял сознание во время банных процедур. Не исключается, что причиной ухудшения состояния мог стать перегрев.

Почему после хаммама может ухудшиться самочувствие

Турецкий хаммам отличается от сухой сауны высокой влажностью и относительно умеренной температурой. Однако сочетание тепла и влажного воздуха создает нагрузку на организм: высокая влажность затрудняет испарение пота, с помощью которого тело охлаждается.

Продолжительное пребывание в жарком помещении может привести к перегреву, обезвоживанию и снижению артериального давления. Особенно осторожными во время тепловых процедур следует быть людям с заболеваниями сердца и сосудов.

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Метки: туристы Турция
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