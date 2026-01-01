Geely выведет электрический хетчбэк EX2 на российский рынок в конце 2026 года

Как указывает портал, мировые продажи модели, известной в Китае как Xingyuan, а на некоторых зарубежных рынках как E2, превысили 1 млн штук примерно за два года. В 2025 году EX2 стал лидером глобальных продаж среди электромобилей А- и В-классов, а по итогам трех кварталов 2026-го занял первое место по этому показателю среди всех легковых автомобилей в КНР. Сейчас модель представлена более чем в 30 странах и отмечена международными наградами, в том числе в Германии, Индонезии и Австралии.

Как заявил производитель, в 2026 году EX2 стал первым субкомпактным электромобилем, получившим высшие оценки по итогам тестов австралазийской программы ANCAP и европейской Euro NCAP.

Технические особенности Geely EX2 – моторы, батареи и запас хода

На глобальном рынке Geely EX2 предлагает покупателям широкую свободу выбора, выходящую далеко за рамки одной топовой версии. Помимо мощного 116-сильного мотора, который ожидается в России, существует и более скромная модификация. Она оснащается электродвигателем мощностью 79 л. с. Такой вариант ориентирован в первую очередь на спокойную городскую эксплуатацию и экономичную езду. Все силовые установки работают в паре с инновационными литий-железо-марганец-фосфатными батареями нового поколения, которые отличаются повышенной термической стабильностью и долгим сроком службы.

В зависимости от выбранной емкости аккумулятора – 30,1 или 40,1 кВт·ч – существенно меняется и запас хода электромобиля. Младшие версии способны преодолеть на одном заряде около 310 км, в то время как старшие модификации демонстрируют внушительные 410 км по китайскому измерительному циклу CLTC. Инженеры Geely также позаботились о быстрой зарядке: восполнить запас энергии с 30 до 80% в режиме fast charge можно всего за 24 минуты.

Трудности перевода – от Geome Xingyuan к глобальному Geely EX2

Запутанная система наименований – классическая черта китайской автомобильной промышленности, и новинка от Geely не стала исключением. На внутреннем рынке Китая этот электрический хетчбэк продается в рамках специальной экологической линейки компании и носит имя Geome Xingyuan. Название Geome представляет собой сокращение от Geometry – популярного семейства доступных электромобилей, ориентированных на молодую аудиторию. Однако для международной экспансии руководство концерна приняло решение отказаться от сложных локальных суббрендов в пользу более узнаваемого материнского имени.

Для экспортных рынков было разработано лаконичное буквенно-цифровое обозначение Geely EX2. Такая стратегия позволяет компании продвигать модель в рамках единой глобальной линейки, где буква E указывает на электрическую силовую установку, а индекс X2 определяет класс и габариты автомобиля. На некоторых зарубежных площадках электрокар параллельно продается под альтернативным индексом E2, однако стандартом для большинства стран СНГ и Азии утвердили именно имя EX2.

С какими автомобилями будет конкурировать Geely EX2 на российском рынке?