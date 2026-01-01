В России появился список надежных туристических агрегаторов: в него вошли 11 платформ

В список вошли "Авиасейлс", "Авито Путешествия", "Островок!", "Отелло", "Т-Банк Путешествия", "Туту", "Яндекс Путешествия", Level Travel, OneTwoTrip, Ozon Travel и WB Travel, передает РИА Новости.

Проект разработали Роскачество и Росаккредитация при поддержке Ассоциации туристических агрегаторов. Его запуск объяснили развитием внутреннего туризма и ростом популярности онлайн-бронирования.

Специалисты оценивали не только сайты агрегаторов, но и их мобильные приложения. Проверка проводилась по 60 показателям, объединенным в специальный чек-лист.

В Роскачестве подчеркнули, что критерии составлены таким образом, чтобы исключить субъективные оценки и обеспечить единый подход ко всем участникам. Это должно сделать результаты проверки прозрачными и сопоставимыми.

При оценке эксперты учитывали соответствие сервисов установленным требованиям. Однако включение платформы в реестр не означает, что Роскачество гарантирует качество каждой поездки, проживания или услуги конкретного поставщика.

Создание реестра призвано помочь пользователям ориентироваться среди многочисленных онлайн-площадок для планирования путешествий. С ростом популярности цифрового бронирования туристам становится важнее понимать, насколько сервис прозрачно работает и соблюдает требования к предоставлению услуг.