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Почему жареная картошка не получается хрустящей

Рассыпчатые сорта с высоким содержанием крахмала (обычно с белой кожурой, оптимальные для пюре) при жарке быстро разваливаются – для сковороды лучше брать плотные сорта с желтой или красной кожурой. Но нужно не только правильно выбрать картофель, но и подготовить его к жарке, а также не допускать ошибок, пока он готовится.

Основных причин того, почему жареный картофель получается мягким и без румяной корочки, несколько.

Мокрые ломтики картошки. Вода при попадании в горячее масло испаряется и создает паровую баню, из-за чего ломтики тушатся и впитывают жир.

Излишек крахмала на поверхности. Если не промыть нарезанный картофель в холодной воде, крахмал превращается в клейстер, из-за которого кусочки слипаются и пригорают.

Переполненная сковорода. Когда картошка лежит толстым слоем, нижние куски выделяют влагу, а верхние на ней пропариваются.

Плохо разогретое масло или его нехватка. Если выложить ломтики на холодную или теплую сковороду, корочка не запечатается сразу, и картофель просто размякнет. Масла должно быть достаточно, чтобы покрыть дно слоем в 3–5 мм.

Соль в самом начале жарки. Соль вытягивает сок из ломтиков картофеля, в результате он не жарится, а парится.

Использование крышки и частое помешивание. Крышка запирает пар внутри, а постоянное переворачивание не дает ломтикам прожариться до румянца.

Как подготовить картофель к жарке

Добиться хрустящей корочки мне помогли два приема, которые я увидела в видеоуроке одного шеф-повара.

Вначале я замачиваю нарезанные ломтики в холодной воде на 15–30 минут. Лишний крахмал с их поверхности, из‑за которого они склеиваются и размягчаются, вымывается.

После выкладываю кусочки на бумажное полотенце и насухо промакиваю, чтобы удалить всю влагу. В результате картофель сразу начинает жариться, быстро подрумянивается и не превращается в "кашу".

Как пожарить картофель, чтобы получить румяную корочку