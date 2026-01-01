Почему жареная картошка не получается хрустящей
Рассыпчатые сорта с высоким содержанием крахмала (обычно с белой кожурой, оптимальные для пюре) при жарке быстро разваливаются – для сковороды лучше брать плотные сорта с желтой или красной кожурой. Но нужно не только правильно выбрать картофель, но и подготовить его к жарке, а также не допускать ошибок, пока он готовится.
Основных причин того, почему жареный картофель получается мягким и без румяной корочки, несколько.
- Мокрые ломтики картошки. Вода при попадании в горячее масло испаряется и создает паровую баню, из-за чего ломтики тушатся и впитывают жир.
- Излишек крахмала на поверхности. Если не промыть нарезанный картофель в холодной воде, крахмал превращается в клейстер, из-за которого кусочки слипаются и пригорают.
- Переполненная сковорода. Когда картошка лежит толстым слоем, нижние куски выделяют влагу, а верхние на ней пропариваются.
- Плохо разогретое масло или его нехватка. Если выложить ломтики на холодную или теплую сковороду, корочка не запечатается сразу, и картофель просто размякнет. Масла должно быть достаточно, чтобы покрыть дно слоем в 3–5 мм.
- Соль в самом начале жарки. Соль вытягивает сок из ломтиков картофеля, в результате он не жарится, а парится.
- Использование крышки и частое помешивание. Крышка запирает пар внутри, а постоянное переворачивание не дает ломтикам прожариться до румянца.
Как подготовить картофель к жарке
Добиться хрустящей корочки мне помогли два приема, которые я увидела в видеоуроке одного шеф-повара.
Вначале я замачиваю нарезанные ломтики в холодной воде на 15–30 минут. Лишний крахмал с их поверхности, из‑за которого они склеиваются и размягчаются, вымывается.
После выкладываю кусочки на бумажное полотенце и насухо промакиваю, чтобы удалить всю влагу. В результате картофель сразу начинает жариться, быстро подрумянивается и не превращается в "кашу".
Как пожарить картофель, чтобы получить румяную корочку
- Вначале я хорошо разогреваю сковороду с рафинированным растительным маслом (у него высокая температура дымления, поэтому оно не горит). Кусочек сливочного масла я добавляю только за 2–3 минуты до конца – так оно даст нежный вкус и аромат, но не успеет подгореть.
- Не выкладываю слишком много картофеля на сковороду. Беру широкую сковородку с толстым дном, чтобы кусочки лежали ровно, в два слоя, а не горкой.
- Никогда не накрываю сковороду крышкой, чтобы лишняя влага испарялась.
- Не трогаю картофель первые 4–5 минут и жарю его на огне, который немного больше среднего. Даю нижнему слою подрумяниться, и только потом аккуратно переворачиваю лопаткой.
- Солю картошку примерно за пять минут до конца жарки. К этому времени лишняя влага из клубней уже выпарилась.