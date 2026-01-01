Она отметила, что по сравнению с 2021 годом, когда Россия уже формулировала свои ожидания по евробезопасности, к прежнему перечню добавлены новые пункты. Позиция Москвы стала заметно более жесткой.

По словам главы дипслужбы ЕС, европейцам следует "вообще не обсуждать" вопросы, поднятые российской стороной.

По итогам саммита, состоявшегося 13 ноября в Дублине, лидеры ЕС утвердили техническую делегацию для переговоров с Россией, США и Украиной в том же составе, что и группа европейской поддержки Киева в Абу-Даби.

Речь идет о формате "ЕС+Е5", включающем представителей Еврокомиссии и Евросовета, а также пяти стран "коалиции желающих" (Германия, Франция, Италия, Польша и не входящая в ЕС Великобритания). Дипслужба ЕС во главе с Каллас в эту группу не вошла.

Газета Bild 13 ноября со ссылкой на источники сообщила, что Россия в Абу-Даби представила предложения на пути к созданию новой архитектуры безопасности в Европе в контексте украинского урегулирования.

В публикации утверждалось, что эти пункты включают, в частности, контроль России над всей территорией Донбасса, отказ Украины от вступления в НАТО, соглашение о свободе судоходства в Чёрном и Балтийском морях, отказ Запада от создания военных баз в Латвии, Литве и Эстонии, выход Финляндии из НАТО и возвращение к военному нейтралитету, а также создание в Молдавии федеральной республики.

Президент РФ Владимир Путин на встрече 12 ноября в Кремле с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что хотел бы, чтобы мир на Украине был вечным. Ранее российский лидер неоднократно подчеркивал, что на Западе "плевать хотели просто" на данные в прошлом обещания, в том числе по вопросу расширения НАТО.