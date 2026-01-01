Барро заявил в ходе прямой трансляции, что санкции против 145 лиц приняты и касаются в том числе главы основного сайта российской онлайн-торговли Wildberries. Ограничения введены и против Петербургского нефтяного терминала.

Портал EUobserver со ссылкой на внутренние документы сообщал, что в списки попадут 137 физических и юридических лиц. Среди юрлиц портал называл 49 российских банков и страховую фирму.

Эти ограничения не связаны с 22-м пакетом санкций против России, который пока остается в разработке.

Пресс-служба компании RWB заявила, что европейские санкции в отношении Татьяны Ким не окажут влияния на работу RWB и компаний, входящих в экосистему.

Российские власти называют санкции нелегитимными и неэффективными. По словам президента РФ Владимира Путина, против России действуют 30 тыс. санкций. Он отмечал, что страны – инициаторы ограничений сами столкнулись с бюджетными дефицитами, растущим государственным долгом и промышленным спадом.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала расширение антироссийских санкций в отношении банков и компаний, которые Брюссель связывает с теневым флотом.