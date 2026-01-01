По оценке Axios, это указывает на необычно высокий уровень военно-морского присутствия Вашингтона в регионе.

В состав группы, пришедшей вместе с USS Theodore Roosevelt, входят ракетный крейсер USS Chosin, эсминцы USS Paul Hamilton и USS Decatur, а также среднее беспилотное судно Seahawk (MUSV), предназначенное для радиоэлектронной разведки, наблюдения за надводной и подводной обстановкой и раннего предупреждения.

Сейчас на боевом дежурстве к юго-востоку от Ирана находятся авианосцы USS George Washington и USS George Bush. На каждом из них базируется по 48 истребителей. Вблизи Ирана также размещены крейсер, 11 ракетных эсминцев и экспедиционная морская база USS Miguel Keith. Кроме того, два эсминца ВМС США задействованы в Красном море и еще четыре – в восточной части Средиземного моря.

По данным Военно-морского института США, USS Theodore Roosevelt должен сменить авианосец USS George Washington, который находится на Ближнем Востоке с 19 августа. При этом неясно, сохранит ли Пентагон одновременное присутствие трех авианосных групп в регионе и на какой срок.

В октябре Трамп допустил проведение новой операции "Эпическая ярость". Позднее The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон представил президенту несколько вариантов ударов, включая атаки на иранские ядерные объекты и инфраструктуру. Окончательное решение, по данным газеты, тогда принято не было.

25 октября Трамп заявил, что США предстоит решить, заключать ли соглашение с Ираном или "покончить с ним". Спустя несколько дней американский президент назвал нападение на Иран одним из лучших решений за время своего президентства и подчеркнул, что без колебаний повторил бы его.

Многие эксперты не исключали, что Трамп начнет новую атаку на Иран после завершения выборов 3 ноября, особенно если его партия потерпит на них поражение, как и произошло. 12 ноября глава Белого дома заявил, что США не нужна сделка с Ираном, тем самым закрыв перспективы дипломатического разрешения кризиса вокруг Ирана.