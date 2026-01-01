В ЕС подготовлен новый пакет антироссийских санкций

Кроме того, еще 31 физическое и юридическое лицо готовят к внесению в санкционные списки, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Ограничения коснутся организаций и лиц, которых Брюссель считает связанными с российской финансовой системой, теневым флотом и "кампаниями по распространению дезинформации". Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС утвердят пакет в понедельник, 16 ноября.

Предыдущий, 21-й по счету, пакет антироссийских санкций Евросоюз принял 23 июля. Как заявляли европейские политики, он содержал "крупнейший за последние четыре года" пакет индивидуальных рестрикций против 218 лиц (48 физических лиц и 170 – юридических). Также пакет затронул сферы финансов, энергетики, торговли и криптовалюты.

В середине октября министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили новый пакет антироссийских санкций, который стал уже 22-м по счету. В ограничительные списки вошли почти 1600 физических и юридических лиц, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Все подсанкционные лица были связаны с обороной.