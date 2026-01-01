Бывший мэр Кизляра арестован

"Судом по делу о превышении должностных полномочий арестован экс-мэр Кизляра Александр Шувалов", – указывают в агентстве.

Дополнительной информации агентство не дает. Пока молчат об аресте бывшего чиновника и другие СМИ.

Шувалов родился в селе Брянск Кизлярского района ДАССР в 1960 году, в 1977 году закончил физический факультет Дагестанского государственного университета. С 1982 по 1986 работал учителем физики в кизлярской средней школе №1, с 1986 – директор этой школы, с 1991 – руководитель открытой на базе школы гимназии.

В 1994 году на базе гимназии был открыт гуманитарный факультет Дагестанского государственного университета, его также возглавил Шувалов, в 1997 факультет стал филиалом ДГУ, а Шувалов – его директором.

В 1996 году был избран депутатом городского собрания, с 2014 года – глава муниципального образования "Город Кизляр", на этом посту оставался до 2025 года

10 декабря 2025 года собрание депутатов Кизляра избрало главой города Ивана Лазуркова – ранее тот работал в МВД России по Ставропольскому краю.