BTS покоряют мир: как тур Arirang и фанатские фестивали приносят городам миллионы

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Как работает "эффект BTS" на примере Чикаго

Чикагские концерты BTS в четверг и пятницу – первые выступления за семь лет, в последний раз группа посещала город в 2019-м. На два выступления полностью распроданы билеты, и на каждый попадут более 60 тыс. счастливчиков. "Эффект BTS" в городе начался задолго до того, как участники вышли на сцену.

Начать стоит с того, что событие вышло на уровень городской символики. Губернатор штата Иллинойс по просьбе фанатов объявил 27 и 28 августа Днями BTS, пишет Chicago Sun. Организаторы добились подсветки чикагского горизонта фирменным фиолетовым цветом BTS. Один из самых известных небоскребов Чикаго Уиллис-Тауэр подсвечивают фиолетовым с 20:30 до 23:00 в дни обоих концертов.

За несколько дней до концертов в Чикаго все присутствующие в городе поклонники BTS начали жить в режиме отдельного фестиваля. Они устраивали тематические вечера и встречи в ресторанах и кафе. В клубах и культурных пространствах прошли тематические вечеринки. В кафе и ресторанах появилось специальное корейское меню. Кофейни и бары проводят фанатские вечера, магазины продают мерч, поклонники устраивают маркеты, выставки, танцевальные мероприятия и встречи.

Это типичная схема BTS-изации города. Концерт становится только центральной точкой, вокруг которой на несколько дней возникает целая потребительская и культурная инфраструктура. Фанаты приезжают в город заранее и многие остаются после концерта. Города заранее готовятся к увеличению нагрузки на общественный транспорт, пешеходного и автомобильного потока, меняют схемы движения.

Деньги фанатов, отмечающих приезд любимой группы, распределяются не только между стадионом и организаторами концерта, но и между гостиницами, ресторанами, магазинами, транспортом, туристическими объектами и локальными предпринимателями. Причем у BTS в нынешнем туре есть не просто набор локальных фанатских мероприятий, а официальный формат BTS The City Arirang – параллельная городская программа, рассчитанная именно на поклонников.

А что происходит в других городах: от Лондона до Лас-Вегаса

В Лондоне в июле 2026 года мероприятия программы BTS The City проходили по всему городу с 4 по 10 июля, вокруг двух концертов 6–7 июля на стадионе Тоттенхэм. В Корейском культурном центре проходили показы клипов, фотозоны и выставка сценических костюмов BTS с выступлений на Уэмбли. Колесо обозрения London Eye подсветили красным цветом в честь тура Arirang, а по Темзе прошло судно длиной 32 м, на борту которого стоял огромный логотип альбома. С сопоставимым, пусть и меньшим размахом отмечали приезд BTS Мадрид и Париж.

В Нью-Йорке BTS оккупировали главный исторический железнодорожный вокзал, расположенный на Манхэттене. В парадном зале Гранд Централа проходила выставка сценических костюмов участников BTS, в нем состоялись интерактивные фанатские мероприятия. Сам терминал украсили красными тематическими постерами.

В Балтиморе, где BTS выступили впервые за свою карьеру, местные поклонники создали программу "Добро пожаловать в Boramore" – название отсылает к корейскому bora, то есть фиолетовому цвету, связанному с BTS. Организаторы сделали специальный "паспорт" для поклонников и объединили в программе мероприятия в местных кафе и творческих пространствах.

Одна из самых развитых экономических моделей околоконцертных мероприятий сформировалась в Лас-Вегасе. Местные власти и бизнес заранее подготовили программы для фанатов. СМИ публиковали специальные путеводители по местам, куда поклонникам можно отправиться до и после выступлений. К мероприятия подключились рестораны, магазины, библиотеки и другие городские площадки.

Во время предыдущего визита группы в 2022 году четыре концерта на Allegiant Stadium стали одним из заметных факторов роста гостиничного спроса. По данным Las Vegas Review-Journal, средняя стоимость номера в отелях и казино во время четырех концертов BTS была выше, чем во время проходивших рядом по времени крупных мероприятий. В отдельных гостиницах цены превышали тысячу долларов за ночь.

В Южной Корее подсчитали прибыль

Лучше всего экономический эффект BTS сегодня виден в Южной Корее, где концерты группы превратились в отдельный вид туристического продукта. В марте 2026 года возвращение BTS в Сеул сопровождалось резким ростом продаж в районах, связанных с концертами.

По данным Seoul Economic Daily, продажи в 10 магазинах сети CU около площади Кванхвамун 21 марта выросли на 270,9% по сравнению с предыдущей неделей. Покупатели фактически превратили расположенные рядом магазины в пункты снабжения Army – поклонники BTS называют себя Армией.

По данным исследования Министерства культуры и Корейской туристической организации, иностранные посетители концерта BTS в Кванхвамун в среднем проводили в стране 8,7 дня и тратили 3,53 млн вон, или около $2600. Это на 2,6 дня и 1,08 млн вон больше, чем средний показатель для обычных иностранных туристов. Посетители концертов BTS в Кояне проводили в Корее в среднем 7,4 дня и тратили 2,91 млн вон.

Особенно показателен Коян: во время концертов 9, 11 и 12 апреля число иностранных посетителей района Дэхва-дон выросло до 48.581 человека против 1397 за аналогичный период годом ранее, в 35 раз. Расходы по банковским картам увеличились с 8,9 млн до 337,8 млн вон, то есть примерно в 38 раз. При этом туристы посещали не только стадион: они ездили в Ёнсан, Мёндон, к комплексу Тондэмун дизайн плаза и в Национальный музей современного искусства. Концерт таким образом становился поводом для целой туристической программы.

В Сеуле одновременно работает другой механизм – там происходит BTS-изация торговых районов. Во время концертов растут продажи в универмагах, магазинах беспошлинной торговли и магазинах рядом с местами, связанными с группой. В неделю перед мартовским концертом продажи BTS-мерча в Shinsegae Duty Free выросли на 430%. За концертный уикенд выручка Lotte Department Store выросла на 30% год к году, а Shinsegae – на 48%.

В Пусане город пошел еще дальше и фактически оформил приезд BTS как многодневный городской фестиваль. Вокруг концертов проводились рынки, гастрономические зоны, музыкальные выступления, фотозоны и мероприятия, соединявшие современную фанатскую культуру с традиционной культурой города. Только пятидневную ночную ярмарку Byeolbada Busan посетили 9000 человек. В городе также состоялось световое шоу в честь визита группы.

Как аналитики оценивают эффект от концертов BTS

По оценке NH Investment & Securities, опубликованной Reuters в марте 2026 года, экономический эффект от активности Army в рамках мирового тура BTS в 44 городах может достигнуть 8 трлн вон, или около $5,32 млрд. Аналитики оценивали не только билетные продажи, но и расходы на гостиницы, рестораны, туризм, косметические услуги, мерч и другие категории.

Корейский институт культуры и туризма смоделировал концерт на три дня с аудиторией около 65 тыс. человек. В зависимости от доли иностранных зрителей экономический эффект оценивался в 619,7 млрд вон (около $420 млн), 920 млрд вон (около $625 млн) или до 1,22 трлн вон (около $830 млн). Верхняя оценка соответствовала сценарию, при котором иностранцы составляли 50% аудитории. В модели учитывались расходы на транспорт, проживание, питание, покупки и другие связанные с поездкой расходы.

В Лас-Вегасе четыре концерта BTS в мае 2026 года и сопутствующая развлекательная программа привлекли около 260 тыс. посетителей, а экономический эффект оценили примерно в $340 млн. В расчет попали расходы посетителей в гостиницах, ресторанах, магазинах, на транспорте и развлечениях. Издание Forbes писало, что результат оказался значительно выше предыдущего визита BTS в Лас-Вегас в 2022 году.

Поклонники BTS щедро поддерживают экономику городов, которые принимают их кумиров, но если фанатов разозлить, то мало никому не покажется. Так, власти Чили не хотели согласовывать концерты в рамках мирового тура южнокорейской группы BTS на главном стадионе страны, несмотря на то что десятки тысяч поклонников уже успели купить билеты. В итоге любители k-pop отстояли свое право на встречу BTS, выйдя на протесты. Оппозиционные политики обвинили правительство в некомпетентности, и чиновники быстро пересмотрели свою позицию.