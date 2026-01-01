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  3. В Москве обнаружили "клад" – 13,5 т "серой" электроники на 123 млн рублей

В Москве обнаружили "клад" – 13,5 т "серой" электроники на 123 млн рублей

В столичном торговом комплексе домодедовские таможенники обнаружили партию "серой" электроники и бытовой техники известных брендов. В общей сложности изъято 13,5 т товаров на 123 млн рублей, сообщают в Федеральной таможенной службе России 27 августа 2026 года, в четверг. Название комплекса не приводится.

В Москве нашли 13,5 т незадекларированной техники

©Федеральная таможенная служба России / customs.gov.ru

"В ходе оперативных мероприятий по контролю за ввозом и оборотом товаров в павильонах комплекса было обнаружено более 3,3 тыс. незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson. В их числе – телефоны, наушники, «умные» часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук", – уточняют в ФТС.

Эти товары ввезли без соответствующего оформления.

Партию изъяли.

"Для ее легализации владельцу необходимо задекларировать товар и уплатить 35 млн таможенных платежей", – указали в ФТС.

Совсем недавно, 20 августа, в службе рассказывали о том, что в том же Домодедове у 22-летней россиянки, прилетевшей из ОАЭ, обнаружены незадекларированные товары известных брендов на 9,3 млн рублей – кольцо Cartier, колье, сумки, кошельки, обувь Chanel, сумка Louis Vuitton, аксессуары Hermes, Phoebe Philo и Loewe (всего 38 изделий).

По словам девушки, подруга просила передать эти вещи для брата.

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Метки: аэропорт Домодедово таможня ФТС электроника
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