В Москве обнаружили "клад" – 13,5 т "серой" электроники на 123 млн рублей

"В ходе оперативных мероприятий по контролю за ввозом и оборотом товаров в павильонах комплекса было обнаружено более 3,3 тыс. незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson. В их числе – телефоны, наушники, «умные» часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук", – уточняют в ФТС.

Эти товары ввезли без соответствующего оформления.

Партию изъяли.

"Для ее легализации владельцу необходимо задекларировать товар и уплатить 35 млн таможенных платежей", – указали в ФТС.

Совсем недавно, 20 августа, в службе рассказывали о том, что в том же Домодедове у 22-летней россиянки, прилетевшей из ОАЭ, обнаружены незадекларированные товары известных брендов на 9,3 млн рублей – кольцо Cartier, колье, сумки, кошельки, обувь Chanel, сумка Louis Vuitton, аксессуары Hermes, Phoebe Philo и Loewe (всего 38 изделий).

По словам девушки, подруга просила передать эти вещи для брата.