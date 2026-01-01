Глава СВР Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ Рэтклиффом в Москве

По словам Нарышкина, в состоявшейся встрече "нет ничего необычного".
"В практике деятельности специальных служб встречи руководителей, личные встречи или в формате онлайн – часть нашей работы. Должен вам сказать, что я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира", – цитирует главу СВР ТАСС.
Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, комментируя визит, назвал его "полурутинным".
При этом Трамп назвал Рэтклиффа "замечательным человеком" и допустил, что его поездка может способствовать дальнейшему продвижению переговорного процесса.
"Теперь из этого может что-то выйти", – сказал хозяин Белого дома.
Известные визиты директоров ЦРУ в Россию
- Роберт Гейтс (октябрь 1992 года) – первый официальный визит главы ведомства в Москву со времен разрядки 1970-х годов. Обсуждал с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным совместную борьбу с терроризмом и нераспространение ядерного оружия.
- Джордж Тенет (август 2000 года) – экстренно прилетел в российскую столицу спустя несколько дней после трагедии с атомной подлодкой "Курск". Детали переговоров были строго засекречены.
- Джон Бреннан (март 2016 года) – совершил тайную поездку, о которой СМИ узнали лишь спустя месяц. Проводил консультации по поводу гражданской войны в Сирии и будущего режима Башара Асада.
- Уильям Бёрнс (ноябрь 2021 года) – прибыл по прямому поручению 46-го президента США Джо Байдена. Встречался с руководством Совета безопасности и СВР РФ, чтобы предостеречь от военной операции на Украине.
- Джон Рэтклифф (август 2026 года) – прилетал в Москву на фоне зашедших в тупик украинских мирных переговоров и региональных обострений на Ближнем Востоке.