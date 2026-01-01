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Глава СВР Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ Рэтклиффом в Москве

На встрече с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом обсудили вопросы, входящие в компетенцию спецслужб, заявил в четверг, 27 августа 2026 года, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Он охарактеризовал мероприятие как "рабочий формат".

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

©Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам Нарышкина, в состоявшейся встрече "нет ничего необычного".

"В практике деятельности специальных служб встречи руководителей, личные встречи или в формате онлайн – часть нашей работы. Должен вам сказать, что я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира", – цитирует главу СВР ТАСС.

Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, комментируя визит, назвал его "полурутинным".

При этом Трамп назвал Рэтклиффа "замечательным человеком" и допустил, что его поездка может способствовать дальнейшему продвижению переговорного процесса.

"Теперь из этого может что-то выйти", – сказал хозяин Белого дома.

Известные визиты директоров ЦРУ в Россию

  • Роберт Гейтс (октябрь 1992 года) – первый официальный визит главы ведомства в Москву со времен разрядки 1970-х годов. Обсуждал с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным совместную борьбу с терроризмом и нераспространение ядерного оружия.
  • Джордж Тенет (август 2000 года) – экстренно прилетел в российскую столицу спустя несколько дней после трагедии с атомной подлодкой "Курск". Детали переговоров были строго засекречены.
  • Джон Бреннан (март 2016 года) – совершил тайную поездку, о которой СМИ узнали лишь спустя месяц. Проводил консультации по поводу гражданской войны в Сирии и будущего режима Башара Асада.
  • Уильям Бёрнс (ноябрь 2021 года) – прибыл по прямому поручению 46-го президента США Джо Байдена. Встречался с руководством Совета безопасности и СВР РФ, чтобы предостеречь от военной операции на Украине.
  • Джон Рэтклифф (август 2026 года) – прилетал в Москву на фоне зашедших в тупик украинских мирных переговоров и региональных обострений на Ближнем Востоке.

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Метки: СВР США ЦРУ
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