Глава СВР Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ Рэтклиффом в Москве

По словам Нарышкина, в состоявшейся встрече "нет ничего необычного".

"В практике деятельности специальных служб встречи руководителей, личные встречи или в формате онлайн – часть нашей работы. Должен вам сказать, что я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира", – цитирует главу СВР ТАСС.

Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, комментируя визит, назвал его "полурутинным".

При этом Трамп назвал Рэтклиффа "замечательным человеком" и допустил, что его поездка может способствовать дальнейшему продвижению переговорного процесса.

"Теперь из этого может что-то выйти", – сказал хозяин Белого дома.

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