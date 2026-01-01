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Дональд Трамп сделал заявление о прекращении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает добиваться завершения конфликта на Украине. По его словам, американская сторона активно работает над прекращением боевых действий и считает, что и Москва, и Киев заинтересованы в урегулировании.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

©Joshua Sukoff/Shutterstock/Fotodom

"Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец этому конфликту", – сказал Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.

Отдельно президент США прокомментировал недавний визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. По словам Трампа, поездка носила "полурутинный" характер.

"Он там, знаете ли, с весьма, в некотором роде, полурутинным визитом. Не хочется никого разочаровывать. Мы хотели бы, чтобы война на Украине закончилась", – сказал американский президент.

При этом Трамп назвал Рэтклиффа "замечательным человеком" и допустил, что его визит может способствовать дальнейшему продвижению переговорного процесса. "Теперь из этого может что-то выйти", – заявил он.

Американский лидер вновь повторил свою позицию о том, что конфликт, по его мнению, не начался бы, если бы он находился у власти в тот момент.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающихся попыток Вашингтона возобновить переговорный процесс. Кремль ранее заявлял об отсутствии оснований для оптимизма относительно скорого мирного соглашения при нынешней позиции Киева.

Украинская сторона, в свою очередь, вместе с США и европейскими представителями работает над новыми предложениями по урегулированию. По данным Reuters, Киев рассматривает возможность прекращения огня и создания в Донбассе особой экономической зоны с участием третьей стороны.

Конкретных договоренностей о новых контактах между Москвой и Вашингтоном нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа заявил, что встреч представителей администрации США в Кремле пока не планируется.

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Метки: Дональд Трамп США Украина
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