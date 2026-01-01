Угроза атак на критическую инфраструктуру РФ, перспективы урегулирования на Украине, прибытие самолета ВВС США в Москву: о чем говорил Песков

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Россия остается открытой к мирному урегулированию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако в отсутствие возможностей для такого решения продолжает специальную военную операцию.

Одновременно Кремль намерен принимать меры для защиты российских объектов от атак.

Комментируя заявления стран "коалиции желающих" о возможном размещении военных сил на Украине после завершения конфликта, Песков напомнил, что Москва неоднократно заявляла о своем отношении к подобным планам. Размещение военных контингентов государств – членов НАТО на украинской территории Россия считает неприемлемым.

Представитель Кремля также отказался публично обсуждать детали различных предложений по мирному процессу. По его словам, конкретные параметры и возможные модальности урегулирования не принято выносить в публичное пространство.

Комментируя идею создания на Донбассе "буферной зоны", Песков заявил, что российская сторона исходит из того, что Донбасс является территорией России. Поэтому третья сторона не может заниматься управлением российскими регионами.

Песков раскритиковал заявления Стубба

Песков прокомментировал высказывания президента Финляндии Александра Стубба, который ранее заявил, что считает удары украинской стороны по объектам российского маркетплейса Wildberries разумной военной стратегией.

Песков назвал такие слова вызывающими удивление. Он напомнил, что еще недавно Стубб говорил о необходимости в будущем налаживать отношения с Россией.

По оценке представителя Кремля, сейчас в позиции финского президента возобладали "эскалирующие заявления". Песков также назвал Стубба и премьер-министра Великобритании Энди Бернхема представителями "партии войны".

Он заявил, что Москва считает необходимым самостоятельно обеспечивать безопасность страны на фоне продолжающейся, по его словам, воинственной линии Запада в отношении России.

Кремль объяснил указ о защите критической инфраструктуры

Песков связал необходимость нового указа президента России о безопасности объектов критической инфраструктуры прежде всего с защитой предприятий от атак беспилотников.

"Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны", – сказал Песков журналистам.

Ранее Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации". Документ предусматривает возможность временной передачи таких объектов под управление государства, если их владельцы не принимают необходимые меры безопасности.

По словам Пескова, на некоторых предприятиях собственники не уделяют достаточного внимания защите объектов, в том числе от атак беспилотников.

Представитель Кремля отметил, что конкретные решения по отдельным предприятиям будут приниматься после анализа ситуации правительством и профильными ведомствами. Кабмин должен будет представить предложения по объектам, где меры безопасности в критически важных сферах недостаточны.

Кремль заявил об уверенности в победе

Говоря о перспективах конфликта на Украине, Песков заявил, что Россия уверена в достижении победы.

"Могу вас заверить, мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет, а какими средствами, это будет зависеть от текущей ситуации", – сказал он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия по-прежнему открыта для мирных способов урегулирования. По его словам, специальная военная операция продолжается именно в связи с отсутствием, как считает Москва, возможностей для мирного решения.

О прибытии американского самолета

Песков заявил, что не располагает информацией о прибытии американского военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III в московский аэропорт Внуково.

Ранее стало известно, что американский военный транспортный самолет прилетел в Москву из Риги.

При этом Песков отметил, что встреча представителей американской администрации с российским руководством в Кремле на этой неделе не планируется.

"Нет, таких планов нет", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.