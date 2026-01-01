Число погибших в пожаре на Амурском ГХК достигло 15, из них 14 – иностранцы

39 человек остаются госпитализированными. Из их числа 21 находится в Свободненской межрайонной больнице, девять – в Амурской областной клинической больнице.
"Девять пострадавших в происшествии на производственном объекте в Амурской области доставлены на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского Минздрава России и больницы города Москвы. Дорогу они перенесли удовлетворительно, состояние семерых из них остается тяжелым", – рассказал сегодня ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Мониторинг состояния пострадавших ведется круглосуточно.
"Помощь оказывается в полном объеме. Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим", – указывают в АГХК.
В последнем информационном сообщении компании не называют общее число пострадавших. Накануне говорилось о том, что за медицинской помощью всего обратились 152 человека.
На площадке АГХК по согласованию с оперативными службами МЧС начаты аварийно-восстановительные работы.
"На объектах, не затронутых происшествием, строительно-монтажные и пусконаладочные работы будут продолжены в штатном режиме", – уточняют на предприятии.
На площадке АГХК, прилегающих территориях, в Свободном и других ближайших населенных пунктах осуществляется непрерывный контроль воздуха.
Так, опубликованные двумя днями ранее данные регионального управления Роспотребнадзора свидетельствовали, что лабораторный контроль установил фактическое содержание NO2 (азота диоксид) на уровне 0,024 мг/куб. м при нормативе 0,2 мг/куб. м, NO (азота оксид) – менее 0,012 мг/куб. м при нормативе 0,4 мг/куб. м, CO (оксид углерода) – 1,8 мг/куб. м при норме 5,0 мг/куб. м, взвешенные вещества – менее 0,09 мг/куб. м при нормативе 0,5 мг/куб. м.
26 августа специалисты Свободненского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" также провели выездные замеры. Отбор проб воздуха осуществлялся в границах жилой застройки города Свободного, а также в населенных пунктах Дмитриевка, Черниговка, Юхта и по границам санитарно-защитной зоны строительства Амурского ГХК.
"Ситуация остается под контролем", – подчеркивали вчера в АГХК.
Как сообщалось ранее, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Возгорание произошло на Амурском газохимическом комплексе, который находится на этапе подготовки к запуску, 25 августа 2026 года. 26 августа было заявлено, что очаги возгорания ликвидированы, завершалось "выжигание остаточных объемов технологических газов".
Амурский газохимический комплекс строится примерно в 15 км от города Свободного в Амурской области. Строительство комплекса началось в августе 2020 года. Проект оценивается примерно в $11 млрд. Его реализуют российская компания "Сибур" и китайская Sinopec. АГХК называют одним из крупнейших в мире комплексов по производству полиэтилена и полипропилена. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год.