Число погибших в пожаре на Амурском ГХК достигло 15, из них 14 – иностранцы

39 человек остаются госпитализированными. Из их числа 21 находится в Свободненской межрайонной больнице, девять – в Амурской областной клинической больнице.

"Девять пострадавших в происшествии на производственном объекте в Амурской области доставлены на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского Минздрава России и больницы города Москвы. Дорогу они перенесли удовлетворительно, состояние семерых из них остается тяжелым", – рассказал сегодня ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Мониторинг состояния пострадавших ведется круглосуточно.

"Помощь оказывается в полном объеме. Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим", – указывают в АГХК.

В последнем информационном сообщении компании не называют общее число пострадавших. Накануне говорилось о том, что за медицинской помощью всего обратились 152 человека.

На площадке АГХК по согласованию с оперативными службами МЧС начаты аварийно-восстановительные работы.

"На объектах, не затронутых происшествием, строительно-монтажные и пусконаладочные работы будут продолжены в штатном режиме", – уточняют на предприятии.

На площадке АГХК, прилегающих территориях, в Свободном и других ближайших населенных пунктах осуществляется непрерывный контроль воздуха.

Так, опубликованные двумя днями ранее данные регионального управления Роспотребнадзора свидетельствовали, что лабораторный контроль установил фактическое содержание NO 2 (азота диоксид) на уровне 0,024 мг/куб. м при нормативе 0,2 мг/куб. м, NO (азота оксид) – менее 0,012 мг/куб. м при нормативе 0,4 мг/куб. м, CO (оксид углерода) – 1,8 мг/куб. м при норме 5,0 мг/куб. м, взвешенные вещества – менее 0,09 мг/куб. м при нормативе 0,5 мг/куб. м.

26 августа специалисты Свободненского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" также провели выездные замеры. Отбор проб воздуха осуществлялся в границах жилой застройки города Свободного, а также в населенных пунктах Дмитриевка, Черниговка, Юхта и по границам санитарно-защитной зоны строительства Амурского ГХК.

"Ситуация остается под контролем", – подчеркивали вчера в АГХК.

Как сообщалось ранее, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Возгорание произошло на Амурском газохимическом комплексе, который находится на этапе подготовки к запуску, 25 августа 2026 года. 26 августа было заявлено, что очаги возгорания ликвидированы, завершалось "выжигание остаточных объемов технологических газов".

Амурский газохимический комплекс строится примерно в 15 км от города Свободного в Амурской области. Строительство комплекса началось в августе 2020 года. Проект оценивается примерно в $11 млрд. Его реализуют российская компания "Сибур" и китайская Sinopec. АГХК называют одним из крупнейших в мире комплексов по производству полиэтилена и полипропилена. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год.