"В Туре и Тоболе рыба полностью утрачена": в Госдуме рассказали о ситуации на реках Тюменской области

Она рассказала о посвященном последствиям ЧС в Тюменской области совещании, проведенном с федеральными и региональными органами власти.

"Представители рыбного хозяйства и Российской академии наук окончательно развеяли все надежды", – констатировала она.

По ее словам, у Росрыболовства есть комплексная программа по восстановлению ценных видов рыбы, однако планов по Туре в ней нет.

Панова указала также, что при последних замерах выявлено 14 случаев высокого и 21 особо высокого загрязнения Туры в районе Тюмени. Проведенное еще до паводка исследование Тюменского государственного университета выявило значительные превышения предельно допустимых концентраций, особенно по органическим веществам, железу и марганцу.

Несколько дней назад, 21 августа, тюменский портал 72.ру приводил мнение доктора биологических наук Станислава Арефьева о перспективах. Тот указал, что, например, караси, линь, ротан могут восстановиться в ближайшее время, ведь окрестные водоемы не пострадали от мора.

"Менее устойчивы обычные местные виды рыб – щука, окунь, ерш, язь, плотва, лещ. На восстановление их местного стада потребуется до нескольких лет. Наиболее требовательные к качеству воды рыбы – судак, нельма и другие сиговые, осетровые, налим – не восстановятся долго, некоторые из них вообще могут не восстановиться в обозримом будущем", – полагает биолог.

Рекордный паводок и его последствия

Реки Тюменской области вышли из берегов в июле. В Тюмени и Тюменском округе были подтоплены более 100 домов. Жители много жаловались (и продолжают жаловаться) на запах воды.

28 июля в Тюмени и Тюменском муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из‑за подъема воды в реке Туре. Как сообщал губернатор Александр Моор, утром того дня уровень воды в Туре достиг 877 см.

Причиной стало обилие дождей, прошедших в Тюменской области в июне. "Это вызвало большое, рекордное летнее наводнение, которого мы никогда не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты", – пояснял Моор.

Максимума уровень воды достиг в начале августа, тогда сообщалось о 896 см.

Паводок привел к массовой гибели рыбы, что связывают с резким снижением содержания кислорода в воде. Как сообщалось, берега были буквально покрыты ковром из мертвых рыбин. Так, 9 августа тюменский мэр Максим Афанасьев рассказывал, что за неделю было собрано более четырех тонн мертвой рыбы. Всю собранную рыбу сжигали в закрытых печах до несгораемого остатка.

К 23 августа уровень воды в Туре опустился до 777 см.

Только 26 августа губернатор Моор снял запрет движения маломерных судов по Туре. Режим же ЧС действует до сих пор.

В Тюмени продолжает действовать и проект "Чистая вода", запущенный 30 июля. По городу курсируют десятки мобильных пунктов раздачи воды, на базе социальных учреждений организованы точки набора чистой воды, запущены временные водоразборные колонки. Подробную информацию о работе проекта можно почерпнуть на геопортале Тюменской области.