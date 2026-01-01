Украинские БПЛА атаковали турецкий паром

"Три украинских БПЛА атаковали в порту Туапсе паром Lider Bordo Mavi, направлявшийся с грузом из турецкого Самсуна. По предварительным оценкам, пострадали пять членов экипажа", – цитирует Челеби портал 61saat.

По данным СМИ, после атаки с парома поступил сигнал бедствия, но вскоре связь с судном прервалась. Первоначально возникли опасения за жизнь членов экипажа, однако позже выяснилось, что причиной потери связи стало попадание в район ходовой рубки. Поскольку большая часть средств связи находилась именно там, после удара установить контакт с экипажем не удалось.

Российская сторона направила в район происшествия вертолет. Все 20 членов экипажа были эвакуированы воздушным транспортом. Уточняется, что все моряки были спасены.

После атаки Bordo Mavi горел несколько часов и в результате получил серьезные повреждения. Судно оказалось полностью непригодным для дальнейшей эксплуатации. Для его буксировки из района происшествия из Самсуна направили другое судно.

Ранее председатель правления судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан 25 августа обвинил Украину в ударах по турецким торговым судам и охарактеризовал такие действия как пиратство.

В июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин утверждал, что атаки на гражданские суда в Чёрном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл атаки на танкеры вопиющим случаем, указывая, что это посягательство на суверенитет Турции.

В МИД Турции ранее заявляли о серьезной обеспокоенности атаками на суда в Чёрном море. Анкара предлагала создать механизм по защите торговых судов в регионе.