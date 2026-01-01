Стала подкармливать в конце августа только эти растения – на следующий год собираю урожай ведрами

Теперь я не удобряю весь сад подряд. В конце августа выбираю всего несколько растений и даю им то питание, которое действительно нужно в этот период. Особенно внимательно отношусь к ягодным кустарникам – смородине, крыжовнику и малине. После того как я изменила свой подход, кусты стали лучше выглядеть после зимы, а ягод летом действительно стало больше.
При этом я больше не использую в конце лета привычные азотные подкормки для роста. Для многолетних культур сейчас важнее помочь побегам вызреть и подготовить растение к зиме.
Смородина – первая в моем списке
После сбора ягод я обязательно смотрю на кусты смородины. Кажется, что сезон уже закончен, но растение продолжает работать: ему нужно восстановиться после плодоношения и подготовиться к следующему сезону.
В конце августа я отдаю предпочтение фосфорно-калийным составам. Такая подкормка не должна стимулировать бурный рост молодых побегов, зато помогает обеспечить растение элементами, которые особенно важны в конце сезона.
Главное – не сыпать удобрения на сухую землю. Если почва пересохла, сначала хорошо поливаю куст, а затем вношу подкормку.
Именно смородина стала для меня одной из культур, на которых я особенно хорошо заметила разницу между обычным уходом и полноценной подготовкой к следующему сезону.
Крыжовник тоже не оставляю без внимания
С крыжовником действую примерно по той же схеме. После окончания плодоношения кусту уже не нужно стимулировать активное наращивание зеленой массы.
Поэтому в конце августа я выбираю подкормку с фосфором и калием, а азотные удобрения откладываю до следующего сезона. При этом не считаю нужным вносить удобрения по календарю, если куст выглядит здоровым и уже получил достаточно питания за лето.
Малина – особенно после плодоношения
Малину я тоже включила в свой список августовских подкормок, но здесь важно учитывать, какой именно сорт растет на участке.
После окончания основного плодоношения малине требуется восстановление. В этот период я не пытаюсь заставить растение активно наращивать новые побеги с помощью большого количества азота. Избыток азотного питания в конце сезона может стимулировать рост, который уже не очень нужен перед наступлением холодов.
Если речь идет о ремонтантной малине, я не оставляю ее без питания в конце августа. Она в это время продолжает цвести и отдавать урожай, поэтому дополнительные питательные вещества ей нужны. Предпочтение отдаю составам с калием и фосфором.
Клубника: урожай следующего года начинается уже сейчас
Садовую землянику я тоже не списываю со счетов после сбора ягод. Именно после плодоношения кусты продолжают формировать органы, от которых зависит будущий урожай.
Поэтому в конце лета я уделяю внимание не только поливу, удалению поврежденных листьев и уходу за посадками, но и питанию – если растения действительно в нем нуждаются.
Здесь особенно важно не превращать подкормку в соревнование "кто больше внесет удобрений". Если клубника получила достаточно питания, дополнительная доза может оказаться ненужной.
А плодовые деревья?
Яблони, груши, сливы и другие деревья я тоже не забываю после сбора урожая. Но теперь не подкармливаю их автоматически.
Если дерево хорошо росло, нормально плодоносило и в течение сезона уже получало питание, дополнительная подкормка в конце августа может ему просто не понадобиться.
Если же дерево ослаблено или урожай был особенно большим, я рассматриваю фосфорно-калийную подкормку. Здесь для меня главное правило такое же: сначала оценить состояние растения, а уже потом открывать пакет с удобрением.
Зола – не универсальный вариант
Раньше я рассыпала золу практически под любые кусты. Теперь делаю это гораздо осторожнее. Зола действительно содержит калий и другие минеральные элементы, но одновременно влияет на кислотность почвы. Поэтому она подходит не всем растениям.
Особенно осторожно я отношусь к культурам, которым нужна кислая почва. В таких случаях зола может скорее нарушить подходящую реакцию грунта, чем принести пользу.