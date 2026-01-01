Сотни человек пропали в Непале и Китае после наводнения

Глава МИД Непала Шишир Кханал сообщил, что причинами происшествия стали землетрясение и последовавший оползень. Специалисты не исключают, что наводнение могло быть вызвано прорывом ледникового озера.

В Непале после наводнения пропали без вести 579 туристов. "Более 400 иностранцев числятся среди 579 пропавших без вести туристов", – передает Reuters со ссылкой на местные власти. По данным агентства, число погибших достигло 162.

В зоне бедствия находились как минимум четыре россиянина, сообщило посольство РФ в Непале.

Наводнение затронуло пункт пропуска "Гьиронг" ("Цзилун") в городском округе Шигадзе Тибетского автономного района. Китайские СМИ сообщили о трех погибших; продолжается поиск еще 558 человек.