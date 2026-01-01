Транзит нефти через Ормузский пролив достиг примерно половины довоенного уровня – Bloomberg

В настоящее время через пролив проходят суда с 6-8 млн баррелей в день, свидетельствуют подсчеты нефтетрейдеров. Впрочем, оценки сильно разнятся. Есть сведения, в том числе озвучиваемые официальным Вашингтоном, о еще более высоком уровне транзита. Но есть и более низкие оценки – по данным Tankertrackers.com, транзит в последние семь дней составлял лишь примерно 3,7 млн баррелей в день.

Удары между тем продолжаются – например, в понедельник, 24 августа, в UKMTO предупреждали, что пострадали два грузовых судна.

Важным противовесом страху выступает жажда прибыли. Как отмечают в Bloomberg, перевозки на супертанкерах сейчас обеспечивают самые высокие показатели прибыли в истории, а потому у судовладельцев есть хороший стимул рискнуть.

В любом случае, указывают в агентстве, признаков увеличения производства в регионе все больше (например, об этом свидетельствуют спутниковые снимки). Вывозят же нефть в том числе "челночными" перевозками – одни танкеры перетаскивают ее ко входу в Персидский залив, где она перегружается на суда, которые не хотят заходить в воды пролива. Эти последние обычно ждут у оманского порта Сухар или у Фуджайры в ОАЭ.

"В последние несколько дней как будто все больше нефти проходит Ормузский пролив, – говорит Георгиос Сакеллариу из Signal. – Если это окажется устойчивым, цены на нефть останутся низкими".

Больше всего танкеров зафиксировано под погрузкой в Саудовской Аравии. В Ираке в один из минувших дней грузили даже больше, чем до войны. Рост наблюдается и в Катаре с Кувейтом.

Впрочем, с саудовским экспортом все сложно – с одной стороны, наблюдается падение отгрузки в терминалах Красного моря из-за атак хуситов, с другой, увеличивается отгрузка в египетском порту Сиди Керир (нефть прибывает туда по трубопроводу SUMED).

Ситуация в Ормузском проливе остается странной. 18 августа президент США Дональд Трамп утверждал, что пролив открыт для судоходства, а против Ирана действует морская блокада. Иранская сторона восстановление судоходства неоднократно опровергала.

Из Тегерана было много сообщений о достижение неких договоренностей с Оманом по поводу нового режима Ормузского пролива. В КСИР утверждают, что речь идет о взимании платы с проходящих судов. В совместном заявлении МИД Ирана и Омана от 25 августа об этом нет ни слова, говорится лишь о создании судоходного коридора и разминировании.