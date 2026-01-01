В Канаде возникла "эпидемия угонов" автомобилей после антироссийских санкций

Как пишет The New York Times со ссылкой на представителей канадских властей, Интерпола и экспертов, на этом фоне сформировались криминальные схемы, при которых автомобили угоняют в Канаде, помещают в морские контейнеры и отправляют за рубеж, в том числе через страны Ближнего Востока.

По данным Интерпола, которые приводит NYT, с февраля 2024 года по июль 2026 года организация получила 4798 сообщений об обнаружении в России автомобилей, ранее заявленных как украденные в Канаде.

Машины угоняют под заказ

Особым спросом, согласно публикации, пользуются пикапы Dodge Ram, Toyota Tundra и Ford F-150. Курирующий базу данных угнанных автомобилей Интерпола Ренато Скипани заявил, что такие машины нередко угоняют по предварительным заказам.

Канадские правоохранительные органы, как отмечает газета, не сразу смогли установить конечное направление вывоза автомобилей. Сотрудник Канадского агентства пограничных служб Фредерик Бонсан рассказал, что его команда еженедельно проверяет около десяти контейнеров в порту Монреаля. В них обнаруживают от 20 до 30 угнанных автомобилей общей стоимостью до $2 млн.

Бывший канадский полицейский Брайан Гаст, работающий в антимошеннической организации Équité Association, отметил, что значительная часть дорогостоящих автомобилей продолжает угоняться именно для последующего вывоза за границу.

По данным Королевской канадской конной полиции, Россия стала основным зарубежным направлением, где обнаруживаются канадские автомобили, находящиеся в международном розыске.

Контрабандисты, по данным канадских правоохранителей, используют различные маршруты. В частности, автомобили перевозили через Объединенные Арабские Эмираты, а также через Грузию, Казахстан, Киргизию и Литву.

При этом некоторые угнанные машины удается вернуть в Канаду. В прошлом месяце из России туда доставили шесть автомобилей, ранее числившихся в угоне.

Канадский детектив Скотт Крессвелл назвал возвращение машин из России значительным достижением, поскольку прежде считалось, что после попадания автомобиля в страну вернуть его практически невозможно.

Россия меняет порядок регистрации автомобилей

Отдельное внимание NYT уделяет изменениям российского законодательства. В июле правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий специальный порядок регистрации транспортных средств, которые числятся в международном розыске.

В пояснительной записке говорится, что действующее российское законодательство не позволяет в полной мере защищать интересы граждан, владеющих автомобилями, объявленными в международный розыск по инициативе "недружественных государств".

Сейчас владельцам таких машин приходится обращаться в суд. Даже положительное решение суда, однако, может быть трудно исполнить, поскольку прекращение международного розыска остается полномочием государства, которое инициировало розыск.

Авторы законопроекта предлагают создать отдельный механизм, который позволил бы урегулировать статус таких транспортных средств в России.

Что это означает для рынка угнанных автомобилей

Западные чиновники опасаются, что возможность легализовать регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске, способна создать дополнительный стимул для транснациональных преступных группировок. При этом российская сторона объясняет предлагаемые изменения необходимостью защитить права владельцев машин, которые оказались в международном розыске из-за действий властей недружественных государств.