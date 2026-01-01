Ридли Скотт не присутствовал на церемонии по медицинским показаниям. Об этом пишет Variety.

Гленн Клоуз получила статуэтку из рук Джона Малковича, ее партнера по фильму "Опасные связи".

Вручение почетных наград позволило Американской киноакадемии закрыть давние гештальты перед двумя легендарными кинематографистами. Гленн Клоуз долгие годы удерживала обидный антирекорд среди ныне живущих актеров по количеству номинаций без единой победы.

Свою первую номинацию она получила еще в 1983 году за драму "Мир по Гарпу", после чего киноакадемики еще семь раз отмечали ее роли, включая культовые работы в триллере "Роковое влечение", костюмированной драме "Опасные связи" и психологической ленте "Жена".

Ридли Скотт, в свою очередь, четырежды претендовал на золотую статуэтку в качестве режиссера и продюсера – за фильмы "Тельма и Луиза", "Гладиатор", "Черный ястреб" и "Марсианин".

Несмотря на то что "Гладиатор" в 2001 году забрал главную награду как лучший фильм, сам постановщик тогда уступил статуэтку за лучшую режиссуру Стивену Содербергу.

Помимо звезд первой величины, киноакадемия отметила людей, десятилетиями формировавших облик анимации и независимого кино. 91-летний Флойд Норман вошел в историю как первый темнокожий художник-мультипликатор, принятый на работу в студию Уолта Диснея в 1956 году.

Он приложил руку к созданию классических лент "Спящая красавица", "101 далматинец" и "Книга джунглей", а позже перешел в студию Pixar, где работал над сиквелом "Истории игрушек" и "Корпорацией монстров".

Кристин Вачон и Памела Коффлер, удостоенные награды имени Ирвинга Тальберга, считаются одними из главных фигур американского независимого кинематографа. Через основанную ими компанию Killer Films они выпустили десятки знаковых авторских картин, среди которых "Парни не плачут", "Кэрол", "Май декабрь" и недавняя мелодрама "Материалистка".

До 2009 года почетные "Оскары" вручали непосредственно во время основной телетрансляции наряду с конкурсными номинациями. Однако из-за жесткого хронометража прямого эфира выступления легендарных ветеранов кино приходилось постоянно урезать, а зрители у экранов нередко скучали во время долгих ретроспективных роликов.

Чтобы решить эту проблему, руководство киноакадемии учредило закрытый торжественный ужин Governors Awards, который проходит осенью за несколько месяцев до главной церемонии.

На этом вечере не ведется прямой телетрансляции, поэтому лауреаты и вручающие могут произносить сколь угодно длинные и эмоциональные речи, а само мероприятие неофициально открывает гонку за главными наградами сезона, собирая в одном зале главных претендентов на будущий "Оскар".

Основная церемония "Оскара" состоится 14 марта 2027 года, объявление номинантов запланировано на 21 января.