Минобороны РФ сообщило о самой массированной атаке украинских БПЛА с начала СВО

За последние сутки российские средства ПВО сбили 2049 беспилотников самолетного типа – Минобороны РФ назвало произошедшее самой массовой атакой украинских БПЛА на Россию. Также за сутки поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в 141 районе. Информация опубликована в Max-канале ведомства в понедельник, 16 ноября 2026 года.

Минприроды разрешит регионам продлевать сроки охоты на медведей

Минприроды России подготовило изменения в правила охоты. Регионы получат право продлевать установленные сроки добычи медведей. Об этом сообщил замглавы ведомства Мурад Керимов. Сейчас продлевать сроки охоты могут только федеральные власти.

ЕС ввел санкции против 145 лиц, включая Татьяну Ким

Главы МИД стран Евросоюза утвердили новые ограничения на встрече в Брюсселе в понедельник, 16 ноября 2026 года. В список вошли основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким, а также Петербургский нефтяной терминал, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Банки будут ограничивать доступ к счетам и снятие наличных клиентам, не предоставившим им ИНН

Российские банки обязаны до 1 января 2028 года установить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) всех клиентов – физических лиц. Тем, кто не предоставит эти данные, с 1 июля 2028 года ограничат дистанционный доступ к счетам и снятие наличных в банкоматах. Это следует из поправок, внесенных ко второму чтению законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета.

Мигрантам с января начнут аннулировать патенты при отсутствии данных о доходах, напомнили в МВД РФ

С 1 января 2027 года вступают в силу изменения в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Им будут отказывать в выдаче разрешения на работу и патента при отсутствии сведений о доходах, а ранее выданные документы аннулируют. Об этом напомнили в миграционной службе МВД России.

В Литве допустили закрытие границы с Россией по примеру Эстонии

Власти Литвы допускают вариант закрытия границы с Россией. Об этом заявил журналистам в понедельник, 16 ноября 2026 года, президент балтийской республики Гитанас Науседа.