Согласно действующим правилам, охота на бурого медведя разбита на два периода: с 21 марта по 10 июня и с 1 августа по 31 декабря. В разрешении на добычу указывают не более двух непрерывных временных интервалов общей продолжительностью не больше 30 календарных дней.

"Регионы смогут продлевать установленные сроки с марта по июнь и с августа по конец декабря на 60 дней в зависимости от конкретной ситуации", – рассказал Керимов.

Он отметил, что сейчас продлевать сроки охоты могут только федеральные власти. У регионов такого полномочия нет, пишет "Комсомольская правда" в понедельник, 16 ноября 2026 года.

Керимов рассказал, что также прорабатываются изменения в законодательстве, которые позволят сотрудникам государственного охотничьего надзора применять оружие в отношении диких животных в населенных пунктах, если они угрожают людям. "То есть егерей смогут привлекать именно для устранения непосредственной угрозы. Эти полномочия будут закреплены постановлением правительства РФ", – пояснил он.

Также он напомнил, что было принято решение снять лимиты добычи и установить максимальный норматив изъятия 30% от численности бурого медведя в каждом регионе. Замглавы Минприроды пояснил, что это позволит эффективнее регулировать численность зверей и "сократить количество конфликтных ситуаций между хищником и человеком".

Керимов отметил, что главным основанием для регулирования численности медведя является угроза жизни и здоровью людей.

Говоря об участившихся в 2026 году случаях выходов бурых медведей к людям и нападений хищников, Керимов отметил, что в каждом регионе своя специфика. Однако есть три основные причины.

Недостаток естественных кормов.

Нахождение человека в естественной среде обитания диких животных. Речь идет об охотниках, грибниках, сборщиках ягод, которые отправляются в лес.

Легкий доступ к пищевым отходам и прикармливание. Как пояснил замглавы Минприроды, это касается так называемых синантропных медведей, тех, которые выросли или привыкли питаться на свалках, получают еду от людей на дорогах. Такие хищники не боятся людей, а страх – главный фактор, который удерживает их на расстоянии.

По данным Минприроды, с начала 2026 года поступило свыше 12 тыс. обращений о выходах бурых медведей к людям. Зафиксировано 87 нападений, погибли 36 человек.

Как сообщали в кабмине 30 сентября, для решения проблемы участившихся случаев выхода медведей к людям и нападений регионам собираются выделить дополнительные средства, им расширят возможности оперативно принимать решения по регулированию популяции хищников. В том числе будет рассмотрена возможность исключения бурого медведя из перечня "лимитированных видов".