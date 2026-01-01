"Это не является чем-то новым в регионе, поэтому решение Эстонии понятно", – сказал Науседа, комментируя решение Таллина закрыть погранпереходы на границе с Россией с 1 декабря. Президент Литвы добавил, что проинфомирован об этом и приветствует его, пишет портал Delfi.

На вопрос, должен ли Вильнюс последовать примеру Таллина, Науседа сказал, что такие решения можно принять, но подчеркнул, что Литва – транзитная страна.

"Литва могла бы принять такое же решение, но мы должны принять во внимание все обстоятельства, <...> Мы транзитная страна. Но если такие усилия по дестабилизации ситуации в регионе продолжатся, ответ должен быть", – заявил Науседа.

В связи с чем в Эстонии приняли решение о закрытии границы с Россией

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что с 1 декабря Эстония закроет все пограничные переходы на границе с Россией. Он связал эту меру с "диверсионной атакой" на эстонскую оборонную компанию, которая произошла в ночь на 14 ноября. Вопрос срока закрытия границ будет обсуждаться на заседании кабмина в конце недели.

Как заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал, была предпринята попытка диверсии против компании Threod Systems (эстонский разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов). Он назвал инцидент частью "масштабной гибридной войны" против Европы.

По данным следствия, группа злоумышленников собиралась устроить пожар и взрыв в производственном здании. Нападение вовремя пресекла охрана предприятия. Никто из сотрудников Threod Systems не пострадал. По подозрению в попытке поджога были задержаны восемь граждан Латвии.

Как заявил 16 ноября глава МВД Эстонии Игорь Таро в интервью Национальной телерадиовещательной корпорации ERR, с эстонской стороны пока останется открытым только железнодорожный пограничный пункт в Нарве.

"Через него ввозится стратегическое сырье, имеющее важное значение как для Эстонии, так и для Европы. Мы позволим в течение определенного времени продолжать его ввоз, пока предприятия не найдут альтернативы и другие решения", – пояснил министр.

Как в Кремле прокомментировали ситуацию с закрытием границы Эстонией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение эстонских властей о закрытии границы, отметил, что Таллин таким образом строит стену. "Многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего авторам этих стен не приносили", – указал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что обвинения Эстонии и других европейских стран в адрес России в диверсионной деятельности абсолютно голословны, не имеют основы и аргументации. Москва их полностью отрицает.