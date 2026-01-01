В Нью-Йорке обрушилось здание, под завалами остаются люди

По данным телеканала ABC7, под завалами, предположительно, могли оставаться люди, с одним из них спасатели поддерживают связь.

По информации пожарной службы города, вызов поступил в 16:01 (0:01 мск 12 ноября). На место направлены специализированные спасательные подразделения.

Позже комиссар пожарного департамента Нью-Йорка Лилиан Бонсиньоре сообщила журналистам, что при происшествии погибли два человека, еще 19 госпитализированы с различными ранениями. Из попавших в больницы семеро детей. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Пострадал трехэтажный дом смешанного назначения с коммерческим помещением на первом этаже и жилыми квартирами сверху. В результате обрушения рухнула часть внешней стены и перекрытий, полностью обнажив внутренние комнаты и лестничные пролеты.

Точная причина обрушения устанавливается городским департаментом строительства. Здание примыкало к строительному котловану, где ранее снесли соседнее одноэтажное строение, и специалисты проверяют, повлияли ли земляные и строительные работы на устойчивость фундамента и стен, уточняет NBC.

Обновлено в 4:51 мск 12 ноября 2026 года