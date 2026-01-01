GAC раскрыл подробности о брутальном внедорожнике Trumpchi Yue 7

Впервые модель показали весной на автосалоне в Пекине. Однако тогда производитель не раскрывал интерьер и технические характеристики. Теперь опубликованы ключевые данные об оборудовании и силовой установке.

Внедорожник выполнен в угловатой стилистике и внешне отдаленно напоминает Land Rover Defender. Спереди установлена глухая панель с обновленным логотипом GAC, сзади – распашная дверь и внешний бокс для запасного колеса или вещей. Фонари расположены вертикально.

Предусмотрены 18- и 20-дюймовые колесные диски, включая версии с вседорожными шинами, четыре варианта окраски кузова и 37 заводских точек крепления дополнительного оборудования.

Габариты Yue 7 составляют 5045 мм в длину, 2004 мм в ширину и 1933 мм в высоту при колесной базе 2900 мм. Дорожный просвет заявлен на уровне 310 мм, угол въезда – 30 градусов, съезда – 33 градуса.

Кузов имеет несущую конструкцию с интегрированной рамой. В перечень оснащения входят двухкамерная пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы, механические блокировки переднего и заднего дифференциалов, а также интеллектуальная система выбора режимов с девятью пресетами для различных типов покрытия.

Trumpchi Yue 7 – подзаряжаемый гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. В привод также входят два электромотора суммарной мощностью 536 л.с. и одна из трех тяговых батарей CATL: емкостью 28,3 кВт·ч, 38,9 кВт·ч или 46 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет от 116 до 188 км по циклу WLTC.

Интерьер выполнен в брутальной стилистике. По центру размещен 15,6-дюймовый сенсорный дисплей с рядом физических кнопок ниже. Вместо традиционной приборной панели установлен щиток из трех цифровых приборов, стилизованных под классические, на которые выводятся данные навигации, компаса и акселерометра. Дополнительно прямо перед лобовым стеклом расположен широкоформатный экран для прочих показаний.

В июле GAC опубликовала официальные изображения кроссовера S7 2027 модельного года. Машина готовится к выводу на китайский рынок и позиционируется как гибрид с расширенным набором электронных систем.