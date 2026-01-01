Решения будут принимать на основе данных из расчетов по страховым взносам за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Если по этим отчетам нет информации о сумме начисленных выплат и вознаграждений, ведомство откажет в оформлении разрешения на работу или патента или прекратит действие выданных ранее, сообщается в канале миграционной службы МВД в мессенджере "Макс".

В ведомстве напомнили, что новый механизм контроля за доходами мигрантов вводится поэтапно. С 1 октября 2026 года налоговые органы передают в МВД данные о доходах иностранных граждан. С 25 октября Фонд пенсионного и социального страхования России начал направлять в министерство сведения о трудовой деятельности иностранцев через государственные электронные системы.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых условиях пребывания трудовых мигрантов 26 июля. Он обязывает иностранцев содержать себя и находящихся в России членов семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Если иностранный гражданин работает сразу в нескольких регионах, учитывается наибольшая из установленных в них величин прожиточного минимума.

Если патент родителя аннулируют или не продлят, он вместе с несовершеннолетними детьми при отсутствии других законных оснований для временного пребывания в России должен покинуть страну в течение 15 дней.

Также подписанный главой государства закон устанавливает новые правила для детей иностранных граждан. Срок их пребывания в стране можно будет продлить на период действия патента или разрешения на работу родителя, но только до достижения ребенком 18 лет. После совершеннолетия иностранцу придется покинуть Россию в течение 30 дней, если у него нет законных оснований для дальнейшего проживания.