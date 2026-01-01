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Вооружённые силы РФ продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировок войск "Север", "Запад", "Юг", "Центр" и "Днепр" улучшили положение на занимаемых рубежах, а группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. С начала СВО уничтожено 290.565 беспилотных летательных аппаратов.

Работа группировки войск "Север" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. В Харьковской области поражены подразделения пяти формирований ВСУ в районах пяти населенных пунктов: Муравского, Подсреднего, Плоского, Новоселовки и Шиповатого.

В Сумской области нанесено поражение подразделениям четырех формирований в районах шести населенных пунктов: Ястребиного, Стецковки, Вакаловщины, Николаевки, Голубовки и Битицы.

Потери противника составили до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Работа группировки войск "Запад" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Поражены подразделения пяти формирований ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области – Студенка, Пролетарского, Малиновки, Моначиновки и Нечволодовки, а также двух населенных пунктов Донецкой Народной Республики – Рубцов и Райгородка.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы.

Работа группировки войск "Юг" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции. Поражены подразделения пяти формирований ВСУ в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Славянска, Николаевки, Дружковки, Ореховатки и Краматорска.

Противник потерял свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 30 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Наступательные действия группировки войск "Центр" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили наступательные действия. Поражены подразделения девяти формирований ВСУ в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Новосергеевки, Криворожья, Курицыно, Сергеевки, Львовки, Новопавловки и Яковлевки.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Продвижение группировки войск "Восток" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены подразделения шести формирований ВСУ в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской области – Демурино, Дибровы, Васильковского, Сидоренко и Покровского, а также трех населенных пунктов Запорожской области – Новотроицкого, Новорозовки и Одаровки.

Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих и девять автомобилей.

Работа группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Поражены подразделения трех формирований ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области: Димитрово, Камышевахи, Червоного Жовтеня, Наталовки и Кушугума.

Уничтожены до 15 военнослужащих и 19 автомобилей.

Удары по инфраструктуре за прошедшие сутки

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Также поражены места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. Всего удары нанесены в 141 районе.

Работа средств ПВО за прошедшие сутки

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 2049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее Минобороны сообщало, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 1336 украинских беспилотников, около 600 из которых летели в сторону Московского региона.