13 ноября "Фонтанка" рассказала историю читательницы с Васильевского острова. Сын заметил, что в учебнике нет строк, которые есть в сборнике Пушкина. Учебник входит в серию "Литературное чтение. 1–4 классы" из рабочей программы для начального общего образования. Под заголовком указано, что строки представлены "в сокращении".

Убрана строфа:

Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

Пресс-служба ГК "Просвещение" ответила на запрос "Фонтанки": при подготовке учебников учитываются установленные требования к содержанию учебных материалов. Приказ Минпросвещения от 2 декабря 2022 года №1053 утвердил Порядок формирования федерального перечня учебников, среди критериев педагогической экспертизы отсутствие информации, побуждающей к употреблению алкогольной продукции. Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" также запрещает распространение среди детей информации, способной вызвать у них желание употребить алкоголь. Все учебники, включенные в федеральный перечень, проходят государственную экспертизу.

Советник президента Елена Ямпольская, комментируя эту информацию, заявила, что учебник относится к действующей коммерческой, то есть уже устаревающей линейке. В программе для третьего класса этого стихотворения нет, и "ему там не место". При этом в новом едином государственном учебнике по литературе для пятого класса "Зимний вечер" опубликован полностью, без купюр.

Ямпольская указала, что Пушкин не может отрицательно влиять на формирование мировоззрения детей, "всему свое время, и каждому возрасту свое чтение". При переходе на новую линейку творчество Пушкина впервые будут изучать с 1-го по 11-й класс.

Минпросвещения на фоне сообщений об исключении строфы заявило, что произведения русских классиков должны изучаться в школах без сокращений. "Произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде – произвольное сокращение текстов недопустимо", – подчеркнули в ведомстве.

Пушкин написал "Зимний вечер" в 1825 году в ссылке в Михайловском (Псковская область). Там он проводил зимние вечера с няней Ариной Родионовной, слушая ее сказки и песни. Именно к ней Пушкин обращается в стихотворении, предлагая выпить с горя и спеть песню, чтобы развеять тоску.